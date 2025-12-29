Robot phẫu thuật tạo hình niệu quản người đàn ông

TP HCMThận của ông Trực bị ứ nước kéo dài, bác sĩ dùng robot phẫu thuật tạo hình niệu quản hết tắc nghẽn và bảo tồn chức năng thận.

Ông Trực, 62 tuổi, từng được đặt ống thông JJ tại bệnh viện địa phương nhằm tạm thời dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Tuy nhiên, niệu quản của ông gấp khúc, bể thận giãn nhiều nên không đáp ứng thủ thuật.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bệnh bị hẹp niệu quản đoạn 1/3 giữa gây tắc nghẽn dòng chảy nước tiểu, thận ứ nước. Phẫu thuật tạo hình niệu quản bằng robot Da Vinci Xi là giải pháp tối ưu cho người bệnh.

PGS Chuyên thăm ông Trực sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng Đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, tham gia êkíp phẫu thuật, cho rằng đoạn niệu quản hẹp của người bệnh bị xơ hóa có thể do viên sỏi tồn tại lâu ngày hoặc tổn thương sau phẫu thuật tán sỏi trước đó.

Đoạn hẹp dài dưới 2 cm, êkíp sử dụng robot Da Vinci Xi thực hiện kỹ thuật cắt nối niệu quản tận - tận. Bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn đoạn niệu quản bị hẹp, sau đó khâu nối hai đầu niệu quản lành ở phía trên và phía dưới, đồng thời đặt ống thông JJ dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Nhờ sự hỗ trợ của robot, phẫu trường được phóng đại rõ nét, bác sĩ thao tác chính xác, hạn chế xâm lấn. Sau mổ, ông Trực hồi phục nhanh, ít đau, vết mổ nhỏ và xuất viện sau 2 ngày.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật tạo hình niệu quản bằng robot Da Vinci Xi cho ông Trực. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hẹp niệu quản có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải như sỏi tiết niệu, viêm nhiễm, chấn thương, phẫu thuật trước đó, thai kỳ hoặc khối u chèn ép. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau hông lưng, đau bụng dưới, tiểu khó, tiểu yếu, buốt, tiểu nhiều lần, tiểu máu, nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát hoặc thận ứ nước. Tình trạng có thể gây suy giảm chức năng thận nếu không được điều trị kịp thời.

Ở giai đoạn nhẹ hoặc người bệnh chưa thể phẫu thuật, bác sĩ có thể chỉ định đặt ống thông JJ và thay định kỳ để dẫn lưu nước tiểu. Với trường hợp nặng hơn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật xẻ rộng chỗ hẹp hoặc tạo hình niệu quản nhằm phục hồi lưu thông nước tiểu, bảo tồn chức năng thận và ngăn ngừa biến chứng lâu dài.

Để phòng ngừa hẹp niệu quản và các bệnh lý tiết niệu, tiến sĩ Liên khuyến cáo mỗi người duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước mỗi ngày, ăn nhiều chất xơ, hạn chế nguy cơ hình thành sỏi và táo bón. Không nhịn tiểu, đi vệ sinh ngay khi có nhu cầu, tập thể dục đều đặn và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bất thường.

Hà Thanh