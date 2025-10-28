Từ Mỹ về Việt Nam điều trị ung thư bằng robot

TP HCMÔng Lâm, 73 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam được bác sĩ phẫu thuật triệt căn ung thư tuyến tiền liệt bằng robot Da Vinci Xi.

Ông Lâm, Việt kiều Mỹ, bị ung thư tuyến tiền liệt giống người cha 20 năm trước. Thời gian chờ sinh thiết tuyến tiền liệt và điều trị ở Mỹ kéo dài nên ông Lâm về Việt Nam, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, điều trị.

"Phó giáo sư Chuyên từng mổ mở giúp ba tôi sống khỏe mạnh", ông Lâm giải thích, bày tỏ muốn được phẫu thuật bằng robot.

Theo Phó giáo sư Chuyên, chỉ số kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) của ông Lâm vượt ngưỡng, sinh thiết tuyến tiền liệt cho kết quả ung thư, giai đoạn T2. 10 ngày sau khi khám, người bệnh được phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc triệt căn ung thư với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc cho ông Lâm bằng robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, tham gia phẫu thuật, cho biết do khối u còn khu trú trong tuyến tiền liệt, chưa xâm lấn xung quanh nên êkíp quyết định tiếp cận theo ngả tiền phúc mạc (khoang trống ngăn cách giữa thành bụng và phúc mạc) và bơm khí CO2 để tạo không gian mổ. Đường tiếp cận này bảo vệ hệ tiêu hóa, đường ruột của người bệnh, giúp hồi phục sớm và tránh các biến chứng về đường ruột sau mổ.

Nhờ robot hỗ trợ, các bác sĩ bóc tách, cắt quanh cổ bàng quang, cắt hai ống dẫn tinh và túi tinh, sau đó khâu nối bàng quang và niệu đạo. Tuyến tiền liệt của ông Lâm không quá lớn nên việc bóc tách, khâu nối bằng robot dễ dàng hơn, giữ được niệu đạo dài để hạn chế chứng tiểu không kiểm soát sau mổ.

Hậu phẫu hai ngày, ông hồi phục, được xuất viện sớm. Bác sĩ lưu ý cho người bệnh tái khám theo dõi chỉ số PSA trong 1-3 tháng. Mục tiêu là PSA phải về gần bằng 0, tức tế bào ung thư không còn hoạt động, được triệt căn hoàn toàn.

Ung thư tuyến tiền liệt nằm trong top 5 loại ung thư phổ biến ở nam giới tại Việt Nam, với khoảng 5.870 ca mắc mới năm 2022, theo Globocan. Tuổi tác, di truyền và tiền sử gia đình là những yếu tố tăng nguy cơ mắc bệnh, như trường hợp gia đình ông Lâm.

Bác sĩ Liên khuyên nam giới sau 50 tuổi nên đi khám và tầm soát định kỳ tuyến tiền liệt để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, nếu có người thân từng mắc bệnh nên bắt đầu tầm soát từ sau 45 tuổi. Khi được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, phẫu thuật là phương pháp điều trị tốt nhất để triệt căn ung thư, tỷ lệ sống sau 5 năm của người bệnh có thể đạt trên 99%. Nếu điều trị muộn, ung thư xâm lấn ra ngoài, phẫu thuật không triệt căn bệnh được, cần điều trị bổ sung như hóa trị, xạ trị hoặc dùng nội tiết tố sau mổ.

Hà Thanh

*Tên của người bệnh đã được thay đổi