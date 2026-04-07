Robot mổ '2 trong 1' chữa u tuyến ức, nhược cơ

TP HCMAnh Huy, 38 tuổi, ho, khó thở hơn nửa tháng, bác sĩ chẩn đoán u tuyến ức kèm nhược cơ, sử dụng robot phẫu thuật điều trị hai bệnh trong một lần.

Kết quả CT của anh Huy tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy có khối u tuyến ức nằm vị trí trung thất trên, đường kính khoảng 5 cm, hình dạng gồ ghề.

Anh Huy còn mắc hội chứng nhược cơ tự miễn - một bệnh lý thần kinh cơ mạn tính làm yếu các cơ mặt, cơ nhai, cơ vận nhãn, cơ hành tủy và cơ tứ chi. PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, cho biết anh Huy đang dùng thuốc ức chế men cholinesterase để cải thiện dẫn truyền thần kinh cơ nhưng dùng lâu dài có thể gây mỏi cơ bắp, sụp mí mắt, giảm khả năng vận động.

Theo phó giáo sư Vĩnh, nếu chỉ là u tuyến ức đơn thuần, phẫu thuật truyền thống có thể đáp ứng, nhưng anh Huy vừa mắc nhược cơ vừa có u tuyến ức lớn (thông thường 1-3 cm) nên cần mổ nội soi bằng robot Da Vinci Xi để hạn chế biến chứng. Do bệnh nhân nhạy cảm với thuốc mê và thuốc giãn cơ, hai tháng trước mổ, các bác sĩ điều chỉnh liều và thời điểm ngưng thuốc, tránh cơn nhược cơ cấp sau mổ, phải thở máy kéo dài.

Phó giáo sư Vĩnh (bên trái) điều khiển robot Da Vinci Xi phẫu thuật cắt u tuyến ức cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phó giáo sư Vĩnh điều khiển các cánh tay robot bóc tách tuyến ức chứa u, hạn chế tối đa tổn thương đến tim, phổi và các tạng lân cận.

Như tiên lượng ban đầu, anh Huy xuất hiện cơn nhược cơ sau mổ. Song, nhờ đã lên phương án dự phòng, người bệnh được lọc hormone và thay huyết tương (lọc máu) để loại bỏ các kháng thể gây hại kịp thời. Sau một tuần, sức khỏe người bệnh ổn định, vết mổ không còn đau, xuất viện và khám định kỳ. Tình trạng nhược cơ sau mổ cần thời gian ổn định, nhưng cắt trọn tuyến ức bằng robot giúp người bệnh tránh nguy cơ u ác tính và suy hô hấp cấp. Người bệnh cần khám định kỳ để theo dõi chức năng miễn dịch và nguy cơ mắc bệnh lý tiềm ẩn.

Nhược cơ thường liên quan đến các bất thường của tuyến ức (như u tuyến ức), có thể khởi phát do căng thẳng, nhiễm trùng hoặc yếu tố di truyền. Hiện, chưa có biện pháp phòng ngừa bệnh này song tầm soát và thay đổi lối sống giúp phát hiện bệnh sớm, điều trị ngăn bệnh tiến triển nặng.

Phó giáo sư Vĩnh khuyên mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bất thường. Người bệnh đang điều trị nhược cơ cần tránh căng thẳng tâm lý, không làm việc quá sức hoặc tiếp xúc với nhiệt độ quá nóng, thận trọng khi sử dụng các loại thuốc điều trị bệnh lý khác phòng biến chứng nguy hiểm.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi