'Quả ngọt' sau 12 năm vô sinh, 3 lần thai lưu

TP HCMChị Hồng, 42 tuổi, ba lần bị lưu thai sớm, chồng tinh trùng ít, yếu, dị dạng nặng, sau 12 năm mới có con nhờ thụ tinh trong ống nghiệm.

Chị Hồng và anh Kiên, 45 tuổi, có con đầu lòng năm 2014, sau đó muốn sinh thêm nhưng bất thành. ThS.BS Trần Ngọc Vân Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, ghi nhận dự trữ buồng trứng (AMH) của chị Hồng đã giảm do lớn tuổi.

Anh Kiên được chẩn đoán tinh trùng ít, yếu và dị dạng nặng. Độ tuổi của hai vợ chồng cùng các yếu tố bệnh lý trên khiến khả năng có thai tự nhiên rất thấp. Bác sĩ Vân Anh chỉ định họ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Anh Kiên được lấy mẫu tinh dịch lọc rửa. Dưới kính hiển vi, chuyên viên phôi học tìm được 4 tinh trùng có hình thái ổn nhất và di động tốt nhất để tiêm trực tiếp vào 4 noãn trưởng thành của người vợ (kỹ thuật ICSI). Kết quả thu được 2 phôi ngày 5.

Chuyên viên phôi học tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) trước khi nuôi cấy phôi trong phòng lab ISO 5. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước khi chuyển phôi, bác sĩ Vân Anh nội soi buồng tử cung cho chị Hồng, phát hiện viêm nội mạc tử cung mạn tính kèm lạc nội mạc tử cung. Đây có thể là nguyên nhân ảnh hưởng khả năng làm tổ của phôi, gây lưu thai.

Chị Hồng được kê thuốc kháng sinh điều trị viêm tử cung mạn tính hai tuần, sau đó dùng thuốc ức chế nội tiết hai tháng để đưa tử cung vào trạng thái nghỉ ngơi, làm teo các ổ lạc nội mạc và dập tắt các phản ứng viêm. Bác sĩ chuyển một phôi loại tốt vào tử cung chị Hồng và thành công ở lần đầu tiên. Hiện, thai nhi được 12 tuần, phát triển tốt.

Vô sinh ở phụ nữ có thể do kết hợp nhiều yếu tố. Ở phụ nữ lớn tuổi, chất lượng trứng suy giảm khiến phôi dễ gặp bất thường nhiễm sắc thể, dẫn đến khó thụ thai hoặc thai không phát triển bình thường. Nếu có bệnh lý tử cung, việc mang thai đã khó, giữ được thai lại càng khó hơn, khiến tình trạng thai lưu tái diễn.

Phụ nữ lớn tuổi vô sinh hoặc có tiền sử thai lưu nên khám tại các cơ sở chuyên sâu để được đánh giá toàn diện. Việc điều trị không chỉ dừng ở hỗ trợ sinh sản mà cần xử lý đồng thời các yếu tố như viêm nội mạc tử cung, nội tiết, miễn dịch và rối loạn đông máu, từ đó tăng cơ hội mang thai, giữ thai an toàn.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi