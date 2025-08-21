Polyp tử cung gây vô sinh 8 năm

TP HCMChị Liên, 39 tuổi, kết hôn 8 năm không mang thai mới phát hiện polyp ở tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm thành công có con.

Polyp trong lòng tử cung là tình trạng lớp nội mạc phát triển quá mức gây biến đổi cấu trúc buồng tử cung. Polyp có thể cản trở tinh trùng hoặc phôi di chuyển, ảnh hưởng khả năng làm tổ của phôi. Polyp kích thước lớn tăng nguy cơ sảy thai. Chị Liên được phẫu thuật nội soi cắt polyp tử cung, sau đó thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại một bệnh viện nhưng không thành công.

Đầu năm nay, vợ chồng chị đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) điều trị. ThS.BS Nguyễn Thị Thủy cho biết chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) của chị Liên vẫn tốt so với độ tuổi. Vợ chồng chị được chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm, kết hợp kiểm tra, đánh giá kỹ tình trạng tử cung khi chuyển phôi để tăng khả năng đậu thai.

Bác sĩ Thủy tư vấn phác đồ điều trị cho phụ nữ vô sinh hiếm muộn. Ảnh minh họa: Thanh Luận

Chị Liên được dùng thuốc kích thích buồng trứng, chọc hút thu 13 noãn trưởng thành, thụ tinh với tinh trùng tươi của chồng. Hệ thống tủ nuôi cấy tích hợp phần mềm phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp thành công nuôi cấy được 3 phôi ngày 5 và 5 phôi ngày 6.

Để tránh nguy cơ polyp tử cung có khả năng tái phát, trước khi chuyển phôi, bệnh nhân được siêu âm kiểm tra không ghi nhận bất thường. Cuối tháng 4, khi độ dày niêm mạc tử cung của chị Liên đạt mức lý tưởng 10 mm và cấu trúc phù hợp, bác sĩ Thủy chuyển một phôi vào tử cung giúp chị đậu thai. Thai kỳ hiện 20 tuần, phát triển khỏe mạnh. Các phôi còn lại được trữ đông giúp vợ chồng chị sinh thêm con.

Theo bác sĩ Thủy, khoảng 15-25% phụ nữ vô sinh liên quan đến polyp lòng tử cung. Nguyên nhân gây tình trạng này là sự rối loạn về mặt nội tiết và bất thường điều hòa tế bào.

Phương pháp điều trị thường là phẫu thuật nội soi cắt polyp, song tỷ lệ tái phát sau một năm khoảng 15-30%, sau 3-5 năm là 30-50%. Do đó, sau khi cắt polyp, người bệnh cần nhanh chóng điều trị hỗ trợ sinh sản để có thai.

Phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) có tỷ lệ thành công khoảng 15-20%. Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) giúp tỷ lệ thành công cao hơn vượt trội. Tại IVF Tâm Anh TP HCM, năm 2024 tỷ lệ đậu thai trung bình sau các lần chuyển phôi đạt gần 79%, ở trường hợp dưới 28 tuổi tỷ lệ này lên đến gần 85%, phụ nữ 35-40 tuổi là hơn 69%.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi