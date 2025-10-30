Polyp tái phát lấp kín hốc mũi người đàn ông

TP HCMÔng Hưng, 67 tuổi, viêm đa xoang tái phát nhiều lần, nay nhiều polyp lớn chen chúc trong hốc mũi.

Ông Hưng từng mổ viêm đa xoang 13 năm trước, từ đó mỗi lần bệnh tái phát, ông mua thuốc uống giảm viêm. Gần đây, triệu chứng nặng, mũi không ngửi được mùi, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM nội soi tai mũi họng cho thấy vết mổ cũ xuất tiết dịch nhầy mủ, polyp mũi, họng sung huyết. Ảnh CT ghi nhận tắc lỗ thông xoang phải và lỗ thông xoang sàng bướm hai bên, vẹo vách ngăn, polyp mũi.

ThS.BS.CKI Phạm Thái Duy, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết ông Hưng bị viêm đa xoang tái phát, polyp tái phát độ ba. Bệnh tiến triển trong thời gian dài nhưng người bệnh không điều trị dứt điểm khiến triệu chứng nặng, biến chứng.

Viêm đa xoang tái phát kèm polyp mũi độ ba là tình trạng các khối polyp phát triển lớn, số lượng nhiều, che lấp gần hết hốc mũi, làm tắc hoàn toàn lỗ thông xoang, khiến dịch viêm không thoát ra ngoài. Dịch ứ đọng lâu ngày làm niêm mạc xoang phù nề, viêm lan rộng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt polyp mũi, hút sạch mủ và tái tạo dẫn lưu xoang ngăn biến chứng viêm hốc mắt, nội sọ... Qua nội soi kết hợp hệ thống định vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Navigation), bác sĩ Duy ghi nhận toàn bộ các xoang hàm, sàng, trán và bướm đều bị tắc nghẽn, nhiều dịch mủ, niêm mạc phù nề, thoái hóa, polyp bám dính. Người bệnh từng được phẫu thuật nên mô sẹo xơ dính, mất các mốc giải phẫu tự nhiên khiến việc xác định ranh giới giữa mô bệnh và mô lành khó hơn.

Êkíp mở rộng lỗ thông xoang, tiếp cận xoang trán, cắt từng khối polyp bám chặt vào vết mổ cũ, hút sạch dịch mủ, làm sạch ổ viêm, tái thông đường dẫn lưu xoang. Cuối cùng, bác sĩ chỉnh hình vách ngăn mũi, tách bỏ phần bị vẹo, giúp đường thở thông thoáng.

Bác sĩ Thái Duy đang phẫu thuật cho ông Hưng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, ông Hưng hồi phục tốt, giảm cảm giác nặng vùng mặt và hốc mắt, xuất viện sau hai ngày. Tái khám, vết mổ lành thương tốt, giảm nghẹt mũi, không còn đau nhức mặt - mắt, khứu giác trở lại bình thường.

Theo bác sĩ Duy, viêm đa xoang mạn tính kèm polyp mũi rất dễ tái phát, nhất là ở người có cơ địa dị ứng hoặc không tuân thủ điều trị sau mổ. Sau mổ, cấu trúc xoang đã được mở thông để dẫn lưu tốt hơn, nhưng nếu vệ sinh mũi họng không đúng cách hoặc thường xuyên tiếp xúc khói bụi, thay đổi thời tiết đột ngột, vùng niêm mạc dễ viêm trở lại.

Người bệnh cần tái khám định kỳ, rửa mũi hằng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý, giữ không khí ẩm, tránh khói thuốc, hóa chất, điều trị triệt để các yếu tố dị ứng, tránh để bệnh tiến triển, tái phát.

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi