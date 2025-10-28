Polyp mũi điều trị tại nhà được không?

Tôi được chẩn đoán polyp mũi, có điều trị tại nhà được không hay phải phẫu thuật? (Văn Long, 45 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Polyp mũi là khối u lành tính trong hốc mũi, không đau nhưng làm tăng tiết dịch, tắc nghẽn gây nghẹt mũi, giảm khứu giác... Polyp mũi hình thành do viêm kéo dài trong niêm mạc mũi xoang. Cơ thể bị nhiễm virus, vi khuẩn, kích hoạt phản ứng miễn dịch chống lại tác nhân trên gây phù nề, thấm dịch, thoái hóa thành nhiều ổ tổn thương, lâu ngày phát triển thành polyp mũi. Polyp mũi nhỏ ít khi biểu hiện triệu chứng.

Polyp mũi không tự tiêu biến nếu không điều trị, ngược lại nó có thể phát triển theo thời gian và gây biến chứng. Nếu được chẩn đoán polyp mũi, bạn nên khám và điều trị theo tư vấn của bác sĩ để kiểm soát triệu chứng, tránh bệnh tiến triển phải phẫu thuật.

Nếu polyp nhỏ chưa gây ảnh hưởng nhiều đến mũi xoang, chưa biến chứng, bạn có thể điều trị tại nhà bằng các loại thuốc kê đơn dạng xịt hay đường uống hoặc thuốc sinh học. Bạn cần tuân liều, lượng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, không tự ý dùng hay lạm dụng thuốc. Bạn cũng nên rửa mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý, tránh khói bụi, dị nguyên, giữ ẩm môi trường sống, đeo khẩu trang khi ra ngoài...

Bác sĩ Xuân Nguyên đang nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Nếu nghẹt mũi kéo dài, giảm khứu giác, chảy mũi kèm dịch đục hôi, đau vùng mặt - mắt, có thể polyp đã phát triển lớn, gây tắc nghẽn, nhiễm trùng xoang. Lúc này, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt polyp mũi giúp làm sạch ổ viêm, mở rộng đường dẫn lưu xoang. Phẫu thuật cũng được chỉ định trong trường hợp polyp kèm viêm xoang, viêm đa xoang, đã điều trị nội khoa nhưng không bớt.

Sau mổ, người bệnh cần duy trì tái khám định kỳ theo lịch bác sĩ, để theo dõi, hạn chế nguy cơ tái phát vì polyp có xu hướng tái phát, đặc biệt ở người có cơ địa dị ứng.

BS.CKI Trần Xuân Nguyên

Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7