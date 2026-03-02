Polyp chi chít trong buồng tử cung người phụ nữ

Hà NộiChị Phương, 36 tuổi, kết hôn 5 năm không có con mới phát hiện đa polyp mọc chi chít trong thành tử cung gây vô sinh.

Chị Phương uống nhiều thuốc Đông Tây y, hai lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) và ba lần thụ tinh ống nghiệm (IVF) đều thất bại. TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), chỉ định mổ nội soi buồng tử cung kết hợp nội soi ổ bụng tìm nguyên nhân.

Theo PGS Hoàng, nội soi buồng tử cung cho phép quan sát trực tiếp toàn bộ lòng tử cung phát hiện những bất thường mà siêu âm đầu dò, siêu âm bơm nước buồng tử cung hay chụp X-quang tử cung vòi trứng có thể không ghi nhận. Phương pháp này đặc biệt hữu ích với phụ nữ chuyển phôi thất bại nhiều lần, sảy thai liên tiếp hoặc vô sinh kéo dài chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra, kỹ thuật còn cho phép xử trí ngay các tổn thương nếu phát hiện trong quá trình thực hiện. Khi kết hợp với xét nghiệm giải phẫu bệnh, đây được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong chẩn đoán bệnh lý buồng tử cung, với độ nhạy và độ đặc hiệu cao.

Với chị Phương, PGS Hoàng phát hiện nhiều polyp kích thước lớn 2,2 cm, cùng hàng chục polyp nhỏ bao quanh, mọc chi chít trong thành tử cung. Đây là tình trạng các tuyến và mô đệm nội mạc tử cung tăng sinh quá mức, cản trở tinh trùng di chuyển và ảnh hưởng đến quá trình phôi bám dính, làm tổ. Ngay cả khi đậu thai, polyp lớn vẫn có thể làm tăng nguy cơ sảy thai sớm.

Sau khi cắt polyp và kiểm tra hai vòi trứng vẫn thông tốt, bác sĩ đánh giá chị Phương có thể mang thai tự nhiên. Nếu thực hiện IUI, khả năng có thai tăng khoảng 30%, tỷ lệ có thể đạt 50-65% nếu IVF. Sau một năm, vợ chồng chị Phương mang thai tự nhiên không thành nên trở lại IVF Tâm Anh để thụ tinh trong ống nghiệm.

Dự trữ buồng trứng của người vợ còn tốt, song tinh trùng của người chồng yếu, tỷ lệ bất động và dị dạng nhiều. Bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, mục tiêu là nuôi cấy được nhiều phôi chất lượng tốt, niêm mạc tử cung đạt đủ điều kiện để phôi bám dính và làm tổ thuận lợi.

Chị Phương được kích trứng, chọc hút noãn. Mẫu tinh trùng của chồng được lọc rửa và chọn ra những tinh binh khỏe mạnh nhất. Các chuyên viên phôi học tiến hành tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI). Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo, theo dõi liên tục 24/7, thu 4 phôi ngày 5 và 3 phôi ngày 6 chất lượng tốt để trữ đông. Chị Phương đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi và đón con trai đầu lòng nặng 3,5 kg chào đời cuối năm 2025.

PGS Lê Hoàng chọc hút noãn cho người bệnh. Ảnh minh họa: IVF Tâm Anh

PGS Hoàng cho biết tại IVF Tâm Anh, tỷ lệ bệnh nhân vô sinh nữ do polyp tử cung chiếm khoảng 10-15%. Bệnh thường không gây triệu chứng nên nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi khám sức khỏe phụ khoa định kỳ. Triệu chứng phổ biến nhất là chảy máu âm đạo bất thường. Nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định rõ, một số trường hợp liên quan đến gia tăng nồng độ hormone sinh dục nữ estrogen, bất thường nhiễm sắc thể, viêm mạn tính ở nội mạc tử cung.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau kết hôn một năm chưa có thai (hoặc sau 6 tháng nếu trên 35 tuổi) nên đi khám sức khỏe sinh sản. Phát hiện sớm các bất thường buồng tử cung giúp tăng khả năng điều trị thành công, giảm chi phí và tránh những can thiệp không cần thiết. Với trường hợp đã cắt polyp, nên sớm có kế hoạch mang thai để hạn chế nguy cơ tái phát ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Trịnh Mai