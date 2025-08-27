Tôi giảm gần 3 kg sau một tháng nhờ bỏ uống trà sữa

Mỗi tuần tôi uống ít nhất 3-4 ly trà sữa size lớn, full topping. Ngày nào stress tôi còn 'tự thưởng' thêm cho mình một ly nữa để giải tỏa.

Tôi từng nghĩ cân nặng của mình không quá đáng lo: 62 kg với chiều cao 1m58 – hơi thừa một chút nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được. Thế nhưng, khi bước vào tuổi gần 30, cơ thể tôi thay đổi nhanh chóng: quần áo chật cứng, vòng bụng lớn dần, và mỗi lần leo cầu thang vài tầng đã thấy hụt hơi.

Tôi là "con nghiện" trà sữa. Một tuần tôi uống ít nhất 3-4 ly, ngày nào mệt tôi còn "tự thưởng" thêm cho mình một ly nữa để giải tỏa. Tôi thường gọi size lớn, thêm trân châu, kem cheese... Thói quen đó trở thành một phần trong cuộc sống đến mức tôi không nghĩ mình có thể bỏ được. Tôi từng tự nhủ: "Một cốc thôi thì có hại gì?".

Trong lần khám sức khỏe định kỳ mới đây, bác sĩ có nhắc tôi giảm bớt đồ uống nhiều đường để tránh nguy cơ béo phì, tiểu đường. Nhưng lúc đó tôi chỉ cười cho qua. Mãi đến khi một buổi chiều leo ba tầng cầu thang mà phải vịn lan can thở dốc, tôi mới thật sự quyết tâm: "Nếu không thay đổi, mình sẽ còn tăng cân mãi và sức khỏe sẽ ngày càng tệ hơn".

Tôi không ăn kiêng khắt khe, không tập gym nặng, tôi vẫn ăn cơm bình thường cùng gia đình. Điểm duy nhất khác biệt đó là tôi nói không với trà sữa và đồ uống có đường. Tuần đầu là giai đoạn khó khăn nhất. Chiều đi làm về, ngang qua quán quen, mùi thơm béo ngậy khiến tôi muốn dừng lại mua ngay một ly trà sữa. Nhiều lúc cầm điện thoại định đặt qua app, tôi cứ nâng lên đặt xuống, đấu tranh tâm lý rất nhiều để không bị "yếu lòng". Tôi tìm cách thay thế cơn thèm của mình bằng nhiều cách: uống nước lọc, pha trà xanh hoặc ăn trái cây ít ngọt như táo, bưởi...

>> 'Tôi giảm 4 kg sau chưa đầy một tháng dù không nhịn ăn bữa nào'

Sang tuần thứ hai, cảm giác thèm ngọt đã giảm hẳn. Tôi bắt đầu quen với việc uống nước lọc, thậm chí thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác đầy bụng, nặng nề sau khi uống một ly trà sữa "full topping". Đến cuối tuần thứ tư, tôi bước lên cân và bất ngờ khi đã giảm được gần 3 kg: quần áo rộng ra một chút, vòng bụng nhỏ lại, gương mặt cũng thon gọn hơn. Quan trọng hơn cả, tôi cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, không còn hay uể oải như trước.

Điều làm tôi vui nhất không chỉ là cân nặng giảm, mà là cảm giác kiểm soát được bản thân. Trước đây, tôi từng nghĩ bỏ trà sữa là điều "bất khả thi", vì nó gắn liền với niềm vui mỗi chiều tan làm. Nhưng khi đã vượt qua vài tuần đầu, tôi nhận ra hóa ra mình có thể làm được, chỉ cần thật sự quyết tâm.

Tôi cũng hiểu rõ hơn về giá trị dinh dưỡng: chỉ cần bỏ đi một thói quen nạp thêm hàng trăm kcal mỗi ngày (một ly trà sữa có thể chứa 500–700 kcal, tương đương một bữa ăn đầy đủ), cơ thể đã thay đổi rõ rệt. Tôi không còn nghĩ rằng giảm cân phải ăn kiêng khắc nghiệt hay tập luyện cường độ cao, mà quan trọng nhất là thay đổi những thói quen nhỏ nhưng tác động lớn.

Giảm 3 kg trong một tháng không phải con số quá lớn, nhưng với tôi, nó là động lực mạnh mẽ. Tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu hành trình thay đổi từ những việc nhỏ như vậy. Bởi sau tất cả, sức khỏe không đến từ những nỗ lực đột ngột, mà từ cách ta kiểm soát và điều chỉnh những thói quen hằng ngày.

Han My