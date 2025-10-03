Phục hồi khả năng sinh sản cho người đàn ông không có tinh trùng

TP HCMAnh Cường, 27 tuổi, vô sinh 3 năm do không có tinh trùng, được bác sĩ phẫu thuật phục hồi khả năng sinh sản.

Anh Cường từng được khuyên xin tinh trùng hiến tặng để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng từ chối. Vợ chồng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) tìm cách điều trị để có con.

Kết quả khám ghi nhận tinh hoàn bên trái của anh Cường không có ống dẫn tinh khiến tinh trùng không thể xuất ra ngoài. Tinh hoàn bên phải teo nhỏ, tổn thương không còn khả năng sinh tinh.

Để hồi phục khả năng sinh sản cho người bệnh, BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, vi phẫu nối chéo ống dẫn tinh bên phải sang tinh hoàn bên trái. Tuy nhiên, ống dẫn tinh khi bắt chéo không đủ độ dài để vươn tới vị trí cần nối. Bác sĩ áp dụng kỹ thuật chuyển vị trí của mào tinh bên trái, giúp cơ quan này di động xa hơn vị trí ban đầu để thông nối.

"Đây là trường hợp đầu tiên tại Tâm Anh được chuyển vị trí mào tinh, giúp nối chéo ống dẫn tinh thành công", bác sĩ Huy, Trưởng đơn vị Nam học, cho hay, thêm rằng trên y văn, số ca bệnh được điều trị phương pháp này rất ít, thường được chỉ định cho trường hợp ống dẫn tinh ngắn.

Ca phẫu thuật hoàn tất trong 120 phút. Bác sĩ đồng thời trích ba mẫu tinh trùng, một mẫu được sử dụng để thụ tinh trong ống nghiệm, hai mẫu trữ đông bảo tồn khả năng sinh sản cho người bệnh trong trường hợp không có tinh trùng tự nhiên.

Sau thụ tinh trong ống nghiệm, vợ chồng anh Cường có 3 phôi ngày 5 chất lượng tốt, chờ thời điểm lý tưởng để chuyển phôi giúp tăng tỷ lệ đậu thai. Tái khám sau 22 tuần, mật độ tinh trùng của anh Cường cũng gia tăng mạnh, đạt 27 triệu tinh binh, tương đương nam giới bình thường, tức có thể có con tự nhiên.

Theo bác sĩ Huy, bất sản ống dẫn tinh là dị tật bẩm sinh chiếm khoảng 1-2% trường hợp vô sinh nam. Những trường hợp bất sản cả hai bên thường không thể phục hồi cơ quan này, phương pháp điều trị là thu tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn để IVF giúp có con. Nam giới thiếu ống dẫn tinh một bên, tùy tình trạng có thể nối chéo ống để phục hồi khả năng sinh sản tự nhiên.

Bất sản ống dẫn tinh khó nhận biết bởi nam giới vẫn có khả năng sinh lý bình thường. Do đó, bác sĩ Huy khuyến cáo vợ chồng kết hôn một năm chưa có con nên đi khám toàn diện cả hai. Nam giới dù độc thân hay đã kết hôn, khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường ở hệ thống cơ quan sinh sản nên khám và điều trị sớm.

*Tên người bệnh đã được thay đổi