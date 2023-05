Phụ nữ lạc nội mạc tử cung giai đoạn cuối có thể mang thai không?

Lạc nội mạc tử cung giai đoạn 4 không được coi là căn bệnh gây tử vong nhưng cản trở khả năng sinh sản, gây viêm và thay đổi nội tiết tố.

Lạc nội mạc tử cung là tình trạng mô nội mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung, phát triển trên bộ phận khác như trong cơ tử cung, ống dẫn trứng, buồng trứng, thậm chí lạc chỗ sâu bên trong ổ bụng, vào bàng quang, trực tràng, ruột... Lạc nội mạc tử cung xuất hiện ở 24-50% phụ nữ vô sinh hiếm muộn. Tình trạng này không chỉ cản trở khả năng sinh sản của chị em theo nhiều cách khác nhau mà còn gây viêm, thay đổi nội tiết tố và ảnh hưởng tới vùng chậu. Kết dính vùng chậu trong và xung quanh ống dẫn trứng sẽ cản trở quá trình vận chuyển trứng hay ngăn tinh trùng gặp và thụ tinh với trứng trong quá trình rụng trứng.

Lạc nội mạc tử cung giai đoạn 4 là dạng nặng nhất của căn bệnh mãn tính này. Phụ nữ ở giai đoạn này có nhiều vết dính nghiêm trọng (mô sẹo liên kết với các bề mặt bên trong cơ thể) và tổn thương trong hoặc ngoài đường sinh sản, bao gồm sự hiện diện của u nội mạc tử cung ở một hoặc cả hai buồng trứng. U lạc nội mạc tử cung buồng trứng được cho là cản trở khả năng sinh sản bằng cách thay đổi hình dạng và giảm dự trữ buồng trứng. Tuy nhiên, phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung giai đoạn 4 vẫn có thể mang thai. Rất ít trường hợp có thể mang thai tự nhiên, hầu hết cần can thiệp bằng các phương pháp điều trị như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Ở giai đoạn này, người bệnh có thể cảm thấy đau vùng chậu dai dẳng và đau bụng kinh nghiêm trọng, cơn đau kéo dài đến vùng bụng hay lưng dưới, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt. Tình trạng này cũng khiến việc quan hệ tình dục đau đớn, cản trở sự thân mật, ảnh hưởng tới các mối quan hệ. Thậm chí, những triệu chứng này còn gây ra lo lắng dẫn tới trầm cảm ở phụ nữ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người bệnh không có triệu chứng, gây khó chẩn đoán và điều trị sớm. Nhiều người chỉ phát hiện lạc nội mạc tử cung ở giai đoạn 4 khi đi khám vô sinh.

Lạc nội mạc tử cung gây đau bụng dữ dội khi tới kỳ kinh nguyệt, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Ảnh: Freepik

Những người bị lạc nội mạc tử cung giai đoạn 4 có mô nội mạc tử cung vượt ra ngoài cơ quan sinh sản. Các vùng bị ảnh hưởng có thể bao gồm bàng quang, ruột và trực tràng. Lạc nội mạc tử cung ở những vị trí này gây đau khi đi tiêu và đi tiểu; buồn nôn, táo bón và tiêu chảy cũng có thể xảy ra. Sự kết dính vùng chậu cũng làm tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung do trứng đã thụ tinh làm tổ bên ngoài tử cung, thường là trong ống dẫn trứng. Nếu lạc nội mạc tử cung phát triển trên hoặc trong bàng quang hay ruột, người bệnh cần phẫu thuật để loại bỏ các tổn thương hay thậm chí phải cắt bỏ một phần cơ quan bị ảnh hưởng.

Lạc nội mạc tử cung giai đoạn 4 ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và khu vực trong cơ thể. Do đó, để được chẩn đoán và điều trị chuẩn xác, phụ nữ nên liệt kê các triệu chứng cho bác sĩ, bao gồm các triệu chứng xảy ra trong kỳ kinh nguyệt và những thời điểm khác. Cách duy nhất để chẩn đoán bệnh là nội soi ổ bụng.

Tùy theo mức độ, triệu chứng của bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra phương án điều trị khác nhau, từ theo dõi đến uống thuốc giảm đau khi hành kinh. Nếu mức độ bệnh nặng hơn, người bệnh được chỉ định dùng thuốc nội tiết để điều chỉnh kinh nguyệt, giải pháp cuối cùng là phẫu thuật. Phẫu thuật bóc tách lạc nội mạc tử cung được chỉ định nếu người bệnh có khối u lạc nội mạc tử cung quá to, gây ảnh hưởng cơ quan khác hoặc ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Lạc nội mạc tử cung không được điều trị có thể tiếp tục lan rộng, gây sẹo, dính và các biến chứng như vô sinh. Do đó, người bệnh cần thăm khám và điều trị sớm để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như sinh hoạt hàng ngày.

Hải My (Theo Very Well Health)