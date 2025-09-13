Phụ nữ đã triệt sản nên điều trị thế nào để có con?

Tôi sinh mổ ba lần, sau đó triệt sản nhưng không nhớ chính xác là kỹ thuật cắt hay thắt ống dẫn trứng, vẫn có kinh nguyệt đều đặn.

Nay tôi muốn sinh thêm con, liệu thông nối ống dẫn trứng để có con tự nhiên được không? Vợ chồng nên điều trị như thế nào để sớm có con? (Nguyễn Tiên, TP HCM)

Trả lời:

Ống dẫn trứng đóng vai trò vận chuyển noãn (trứng) di chuyển đến vị trí gặp tinh trùng. Sau khi noãn và tinh trùng thụ tinh thành công, cơ quan này tiếp tục co bóp để đẩy phôi vào tử cung làm tổ phát triển thành bào thai.

Bạn đã triệt sản, thường là bằng kỹ thuật thắt ống dẫn trứng, do đó không còn khả năng thụ thai tự nhiên. Nếu muốn khôi phục khả năng sinh sản để có con tự nhiên, bạn có thể lựa chọn phẫu thuật thông nối ống dẫn trứng nhưng phương pháp này rất phức tạp và tỷ lệ thành công không cao.

Ống dẫn trứng có đường kính rất nhỏ, chỉ khoảng 1,5 mm. Do đó, kỹ thuật thông nối được xem là một phương pháp phẫu thuật tạo hình vi phẫu, cần thiết bị hiện đại và bác sĩ có chuyên môn cao. Tỷ lệ thành công càng giảm trong trường hợp phụ nữ trên 40 tuổi, thời gian triệt sản dài khiến ống dẫn trứng bị tổn thương, có nhiều bệnh lý khác chồng chéo ở hệ thống cơ quan sinh sản.

Bạn nên đến bác sĩ khám, xác định chính xác tình trạng. Trường hợp tiên lượng khả năng thụ thai tự nhiên thấp, vợ chồng bạn có thể áp dụng phương pháp điều trị hiệu quả hơn là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

ThS.BS Phan Hà Minh Hạnh tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Nguyễn Thắng

Bạn sẽ được dùng thuốc kích thích buồng trứng với liều lượng phù hợp, chọc hút noãn ra khỏi cơ thể. Người chồng được thu mẫu tinh trùng. Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng khỏe mạnh để tiêm vào bào tương noãn, nuôi cấy trong môi trường tối ưu mọi điều kiện giúp tăng cơ hội thu được phôi ở giai đoạn ngày 5 với hàng trăm tế bào. Bác sĩ xây dựng phác đồ chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện cho bạn, chuyển một phôi chất lượng tốt vào tử cung tăng cơ hội đậu thai, giảm nguy cơ đa thai, thai kỳ khỏe mạnh. Chồng bạn cũng cần đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe sinh sản, xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

ThS.BS Phan Hà Minh Hạnh

Khoa Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8