Phù dây thanh gây khàn tiếng

TP HCMÔng Văn, 58 tuổi, khàn tiếng gần ba năm điều trị nội khoa không hết, nay bác sĩ phát hiện phù dây thanh phải.

Ông Văn thường xuyên bị tái phát khàn tiếng, gần đây không nói được thành tiếng nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả nội soi hoạt nghiệm thanh quản của ông Văn cho thấy tổn thương dạng phù dây thanh (phù Reinke) dây thanh phải, sóng niêm mạc giảm, hình dạng dây thanh lồi, rung động dây thanh giảm, đóng niêm mạc thanh môn không hoàn toàn.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, chẩn đoán ông Văn bị viêm họng thanh quản sung huyết, phù Reinke dây thanh. Phù Reinke còn được gọi là viêm thanh quản dạng polyp hoặc thoái hóa dạng polyp của dây thanh (khoang Reinke). Đây là tình trạng viêm mạn tính lành tính, xảy ra khi lớp niêm mạc nông của dây thanh bị sung huyết, tích tụ dịch.

Ths.BS.CKII Nguyễn Như Duy, Trung tâm Tai Mũi Họng phẫu thuật soi treo thanh quản cho người bệnh. Bác sĩ dùng kềm vi phẫu cắt trọn phù Reinke ở dây thanh phải, cầm máu tại chỗ, hút sạch thanh quản hạ họng, rút ống soi treo.

Phù Reinke lan rộng gần toàn bộ dây thanh phải là tổn thương mức độ nặng, ít gặp so với dạng khu trú thường thấy. Tình trạng phù lan tỏa làm tăng khối lượng và độ dày dây thanh, giảm khả năng rung động bình thường khiến ông Văn khàn tiếng kéo dài, điều trị nội khoa không khỏi, theo bác sĩ Duy.

Bác sĩ Như Duy đang nội soi họng cho ông Văn khi tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, sức khỏe ông Văn ổn định, xuất viện sau một ngày, cần kiêng nói 3-5 ngày. Khi nói lại cần tránh nói to, nói nhiều cho đến khi dây thanh hồi phục hoàn toàn. Tái khám sau tuần tuần, vết mổ lành thường tốt, ông tập nói với âm lượng nhỏ.

Một số yếu tố nguy cơ gây phù Reinke gồm hút thuốc lá, nói nhiều và liên tục, trào ngược họng thanh quản. Ở giai đoạn muộn, dịch phù có thể giảm dần và được thay thế bằng các dải mô xơ, giống polyp ở dây thanh. Tăng khối lượng và độ dày của dây thanh làm rối loạn rung động niêm mạc, gây khàn tiếng, giảm khả năng kiểm soát cao độ giọng nói.

Phù Reinke có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên dây thanh. Triệu chứng thường gặp là khàn tiếng mức độ khác nhau, giọng trầm, nhanh mệt khi nói, giảm âm vực, khó phát các nốt cao. Trường hợp phù nhiều có thể gây khó thở do hẹp đường thở.

Bác sĩ Duy khuyến cáo phòng ngừa phù Reinke bằng cách hạn chế các yếu tố nguy cơ, uống đủ nước, điều trị sớm các bệnh lý đường hô hấp trên. Người có triệu chứng khàn tiếng kéo dài trên 2-3 tuần nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi thanh quản, điều trị kịp thời, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Uyên Trinh

*Tên người bệnh đã được thay đổi