Phòng viêm mũi dị ứng do khói hương ngày Tết

Hương liệu và hóa chất như lưu huỳnh, kali nitrat, khí CO... có thể làm nặng thêm tình trạng viêm mũi dị ứng, nên hạn chế tiếp xúc.

Hương nhang truyền thống được làm từ các nguyên liệu và chất tạo mùi nguồn gốc thực vật như long não, tuyết tùng, đinh hương, trầm hương, bách xù, hoa nhài... Các hương liệu này có thể gây kích thích đường thở, dẫn đến hắt hơi, nghẹt mũi, sổ mũi, sưng đỏ mắt.

Hiện nay, hương nhang còn được cho thêm các chất hóa học để giữ tàn, tạo độ cong, giữ mùi thơm lâu nên độc hại hơn. Các chất H3PO4, P2O5, estephotphat, CO2, SO2, nox, formaldehyde... được thêm vào quá trình sản xuất nhang hoặc sinh ra khi nhang cháy rất độc hại. Theo ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng - Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, các chất này có thể gây ho, choáng váng, nhức đầu, chảy nước mắt, nước mũi, khó thở... Ngoài gây hại cho mũi xoang, chúng còn gây độc cho tuần hoàn phổi, nguy cơ ung thư phổi nếu hít trong thời gian dài.

Để hạn chế tác động của khói hương, bác sĩ Hằng khuyên các gia đình nên hạn chế thắp hương nhang. Thay vì thắp 3 nén hương thì gia đình có thể thắp một nén hương và mỗi ngày chỉ nên thắp không quá 3 cây. Chúng ta nên mở cửa phòng, cửa nhà cho thông thoáng. Chú ý phòng cháy vì tàn nhang có thể bén lửa sang các đồ vật như rèm cửa, khăn trải bàn...

Người mắc bệnh mũi xoang, hen suyễn nên đeo khẩu trang khi thắp nhang và nhanh chóng rời khỏi phòng thờ, không nên ở lại lâu. Nếu lỡ hít phải khói hương nhang gây kích ứng mũi xoang, nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi, sưng đỏ mắt, bạn có thể xịt rửa mắt, mũi bằng nước muối sinh lý để khắc phục các triệu chứng. Thuốc xịt mũi dị ứng, thuốc kháng histamin có thể sử dụng nếu các triệu chứng không thuyên giảm.

Khói hương có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm mũi dị ứng. Ảnh: Freepik

Bác sĩ Hằng lưu ý, nếu gặp phải các triệu chứng tức ngực, khó thở do co thắt phế quản, người bệnh hen suyễn nên gọi ngay cấp cứu vì diễn tiến cơn hen suyễn rất nguy hiểm, có thể gây tử vong nhanh chóng. Ngoài khói nhang, khói từ bếp củi, bếp than cũng có thể khiến bệnh mũi xoang trầm trọng.

Ngày Tết các gia đình thường nấu bánh chưng, làm thịt heo, gà, nấu nhiều món ăn bằng bếp củi, bếp than nên tần suất tiếp xúc với khói bếp nhiều hơn. Để hạn chế ảnh hưởng của khói bếp tới sức khỏe, chúng ta nên nấu bánh chưng bằng bếp tạm ngoài lán, ngoài trời. Nếu dùng bếp than trong nhà thì gia đình cần mở cửa sổ 24/24 thông thoáng. Sử dụng quạt trần trong phòng khách, phòng ngủ giúp tản khói từ bếp bay lên. Người nội trợ cũng nên đeo khẩu trang khi nấu nướng và tránh ngồi bếp lâu nếu đã có dấu hiệu kích ứng mũi xoang.

Mùi thức ăn cũng có thể gây kích ứng mũi xoang nếu người bệnh đứng bếp nấu nướng thường xuyên. Nếu có điều kiện, gia đình nên lắp đặt hệ thống hút mùi để hạn chế tác động của mùi thức ăn đến đường mũi họng, hô hấp. Trang bị máy lọc không khí trong nhà cũng giúp làm sạch không khí, phòng ngừa triệu chứng mũi xoang tăng nặng dịp Tết.

Nguyên Phương