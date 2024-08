Tiêm vaccine, quan hệ tình dục an toàn, tăng cường sức khỏe miễn dịch, không hút thuốc lá, góp phần phòng ngừa ung thư vòm họng do virus HPV.

HPV (virus gây u nhú ở người) là nguyên nhân gây ra nhiều loại ung thư như ung thư vòm mũi họng, hậu môn, cổ tử cung, dương vật, âm đạo, âm hộ. Ung thư vòm mũi họng hình thành trong các mô ở vị trí cửa mũi sau (phần giữa của mũi và họng), thuộc loại ung thư đầu mặt cổ.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết một số cách sau đây có thể giúp phòng ngừa ung thư vòm họng do HPV.

Tiêm vaccine ngừa HPV: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, vaccine HPV có thể ngăn ngừa tới 90% các bệnh ung thư do nhiễm HPV và mụn cóc sinh dục. Tiêm vaccine cũng làm giảm lây lan HPV gây ung thư cho người khác. Vaccine HPV được khuyến nghị cho cả nam và nữ vì cả hai giới có thể mắc các bệnh ung thư liên quan đến HPV.

Quan hệ tình dục an toàn: Virus HPV lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với da hoặc niêm mạc trong quá trình quan hệ tình dục (qua đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng). Sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục, quan hệ tình dục an toàn và lành mạnh, hạn chế quan hệ tình dục bằng miệng... để phòng ngừa ung thư vòm họng do HPV, giảm nguy cơ lây lan.

Không hút thuốc lá: Chất độc trong khói thuốc lá là yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư vòm họng, tăng khả năng nhiễm HPV và khiến triệu chứng ở người đã nhiễm HPV kéo dài. Phòng ngừa ung thư vòm họng bằng cách bỏ thuốc lá, hạn chế khói thuốc lá thụ động.

Tăng cường sức khỏe miễn dịch: Khi các tế bào bị nhiễm HPV, hệ miễn dịch suy yếu tạo điều kiện cho HPV kéo dài. Hệ thống miễn dịch mạnh có thể giúp cơ thể loại bỏ nhiễm trùng HPV tự nhiên. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng góp phần tăng cường sức khỏe miễn dịch.

Ngoài nhiễm HPV, các yếu tố nguy cơ khác như di truyền, dinh dưỡng, uống rượu bia... cũng gây ung thư vòm họng. Bác sĩ Hằng khuyến nghị mọi người hạn chế ăn quá nhiều cá muối, thịt muối; tránh uống rượu bia, đồ uống có cồn. Nhóm người nguy cơ cao hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường gồm vết loét ở miệng họng, đau họng dai dẳng, khó nhai nuốt, chảy máu trong miệng... nên khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư mỗi năm một lần.

Uyên Trinh