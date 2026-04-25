Phôi ít, chất lượng kém có cải thiện được không?

Tôi làm thụ tinh ống nghiệm được 5 phôi nhưng 4 phôi không phát triển, còn một phôi ngày 5 chuyển không đậu, có cách nào cải thiện chất lượng phôi? (Linh, 33 tuổi)

Trả lời:

Trong hỗ trợ sinh sản, việc nuôi phôi thành công phụ thuộc vào cả chất lượng giao tử lẫn công nghệ nuôi cấy. Ở tuổi 33, số lượng và chất lượng trứng của phụ nữ bắt đầu suy giảm, có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của phôi. Ở giai đoạn phân chia, phôi phát triển chủ yếu nhờ nguồn năng lượng từ trứng, trong khi tinh trùng chỉ đóng góp một phần nhỏ, nên chất lượng phôi lúc này phụ thuộc rất lớn vào chất lượng trứng thu được.

Thực tế, không phải mọi phôi phân chia được tạo ra đều có khả năng phát triển đến giai đoạn phôi nang. Việc nuôi phôi dài ngày được ví như một "bài kiểm tra chọn lọc". Chỉ những phôi thực sự khỏe, có bộ gene hoàn thiện mới đủ khả năng vượt qua giai đoạn hoạt hóa để phát triển đến hệ phôi nang.

Cột mốc ngày 3 chính là thời điểm "sống còn" khi bộ gene của phôi thực hiện quá trình hoạt hóa. Nếu bộ gene có bất thường hoặc năng lượng từ trứng không đủ, phôi sẽ ngừng phát triển. Từ ngày 3 lên ngày 5 là một cuộc sàng lọc tự nhiên với tỷ lệ ngừng phát triển trung bình khoảng 50%, nên việc bạn chỉ có một phôi ngày 5 loại 3 từ 5 phôi ban đầu cho thấy quá trình phát triển của phôi có vấn đề.

Hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp quan sát sự phát triển của phôi liên tục, không cần mang phôi ra ngoài. Ảnh: IVF Tâm Anh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xây dựng hệ thống lab trong lab (lab-in-a-lab) với phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 bên trong phòng thao tác giao tử và phôi ISO 6, ứng dụng vào việc nuôi cấy phôi và giao tử. Đây là thiết kế đặc thù nhằm tách biệt khu vực thao tác với khu vực nuôi cấy, từ đó tăng khả năng ổn định môi trường xung quanh, giúp phôi và giao tử phát triển tốt nhất, tăng cơ hội nuôi phôi chất lượng tốt.

Bên trong phòng lab là hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse trang bị camera quan sát liên tục giúp ghi lại hình ảnh phôi trong suốt quá trình phát triển, theo dõi từng chuyển động phân chia nhỏ nhất. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ nuôi phôi, tiên lượng phôi, giúp các chuyên viên phôi học đưa ra quyết định phôi nào nên được ưu tiên chuyển, từ đó tối ưu hóa cơ hội mang thai.

ThS Lê Thị Thu Thảo

Phó Lab, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM