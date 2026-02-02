Phì đại tuyến tiền liệt tái phát sau 15 năm

TP HCMÔng Bình, 91 tuổi, từng điều trị phì đại tuyến tiền liệt 15 năm trước, nay bệnh tái phát gây tiểu máu.

Kết quả khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy ông Bình có một viên sỏi kẹt trong niệu đạo tuyến tiền liệt, đường kính khoảng 8 mm. Nội soi bàng quang thấy tuyến tiền liệt phì đại.

BS.CKI Phạm Thế Anh, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho hay thể tích tuyến tiền liệt của người bệnh không quá lớn nhưng mô phì đại tái phát tập trung ngay vị trí niệu đạo, che lấp gần toàn bộ cổ bàng quang, là nguyên nhân gây tiểu khó kéo dài. Bác sĩ Thế Anh chỉ định phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser nhằm rút ngắn thời gian phẫu thuật, giảm tối đa thời gian gây mê.

Êkíp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser ở hai thùy, sau đó dùng máy xay mô loại bỏ hoàn toàn mô phì đại mà không làm tổn thương cổ bàng quang và vết mổ cũ. Ca mổ thành công sau 90 phút, không chảy máu, cắt mô nhanh, giảm biến chứng.

Bác sĩ Thế Anh (phải) và bác sĩ Trần Huy Phước phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser cho ông Bình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, ông Bình hồi phục nhanh, xuất viện sau 3 ngày và tái khám sau 2 tuần để đánh giá khả năng hồi phục chức năng đường tiểu.

Theo bác sĩ Thế Anh, bệnh phì đại tuyến tiền liệt tiến triển theo tuổi tác, phổ biến ở trung niên và người cao tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh khoảng 50% ở nam giới trên 50 tuổi và đến 80% trên 80 tuổi. Bệnh gây các triệu chứng đường tiểu dưới như tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu khó, tiểu không hết, rỉ nước tiểu, có thể dẫn đến bí tiểu cấp tính. Ở giai đoạn nhẹ, người bệnh chỉ cần thay đổi lối sống và tái khám theo dõi định kỳ, một số trường hợp được điều trị nội khoa. Ở giai đoạn nặng hơn, người bệnh cần can thiệp ngoại khoa.

Phì đại tuyến tiền liệt có thể tái phát theo thời gian, nhất là ở người cao tuổi. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh đã phẫu thuật nhưng vẫn còn triệu chứng tiểu khó, tiểu máu cần đến bệnh viện khám, nội soi bàng quang để đánh giá, phòng ngừa tái phát.

Nam giới nên duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân bằng, hạn chế thịt đỏ, tránh rượu bia, cà phê, thuốc lá, uống 2,5-3 lít nước mỗi ngày, tập thể dục đều đặn, kiểm soát cân nặng và căng thẳng, không nhịn tiểu. Khám sức khỏe định kỳ, nhất là người sau 50 tuổi cần tầm soát tuyến tiền liệt để phát hiện bệnh sớm.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi