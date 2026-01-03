6 biến chứng thường gặp do phì đại tuyến tiền liệt

Phì đại tuyến tiền liệt có thể dẫn đến nhiều biến chứng như bí tiểu, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy giảm chức năng thận.

Phì đại tuyến tiền liệt là quá trình tuyến tiền liệt tăng sinh lành tính theo tuổi, diễn ra âm thầm trong nhiều năm. Tuyến tiền liệt to lên sẽ chèn ép niệu đạo khiến dòng tiểu yếu, tiểu khó, nước tiểu không được thải hết ra ngoài. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân, Khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, tắc nghẽn kéo dài không chỉ gây rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng giấc ngủ, tâm lý và sinh hoạt tình dục mà còn làm tăng nguy cơ xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bí tiểu

Bí tiểu là biến chứng thường gặp ở người bệnh, nhất là ở nam giới lớn tuổi. Khi tuyến tiền liệt to dần, niệu đạo bị chèn ép, người bệnh luôn có cảm giác buồn tiểu nhưng không thể tiểu được hoặc rất ít. Nước tiểu tồn lưu trong bàng quang lâu ngày làm cơ quan này căng giãn quá mức, gây đau tức vùng hạ vị. Nhiều trường hợp phải can thiệp y tế như đặt ống thông để dẫn lưu nước tiểu trong bàng quang.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Khi nước tiểu không được thải hết ra ngoài do phì đại tuyến tiền liệt, bàng quang luôn trong tình trạng tồn lưu nước tiểu, thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu viêm nhiễm tái diễn nhiều lần, sức khỏe người bệnh bị ảnh hưởng đáng kể, đồng thời điều trị trở nên phức tạp hơn, thậm chí phải can thiệp ngoại khoa.

Bác sĩ Tân khám cho người bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sỏi bàng quang

Ứ đọng nước tiểu lâu ngày còn tạo điều kiện hình thành sỏi bàng quang. Sỏi có thể gây kích ứng niêm mạc bàng quang, dẫn đến tiểu ra máu, đau khi đi tiểu và làm tắc nghẽn đường tiểu thêm trầm trọng. Nếu viên sỏi lớn, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật lấy sỏi kết hợp xử lý nguyên nhân gây tắc nghẽn cho người bệnh để tránh tái phát.

Tổn thương bàng quang

Ở người bị phì đại tuyến tiền liệt, bàng quang không được làm trống hoàn toàn trong thời gian dài có thể giãn và yếu dần. Khi đó, thành cơ bàng quang không còn co bóp hiệu quả để đẩy nước tiểu ra ngoài, khiến việc làm rỗng bàng quang ngày càng khó khăn hơn.

Suy giảm chức năng thận

Phì đại tuyến tiền liệt gây cản trở dòng tiểu, làm áp lực trong bàng quang tăng lên, có thể dẫn đến tổn thương thận hoặc tạo điều kiện để nhiễm trùng từ bàng quang lan lên thận.

Bác sĩ Tân khuyến cáo nam giới trung niên và cao tuổi không nên xem nhẹ rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu yếu, tiểu đêm nhiều lần. Người bệnh khám sớm tại bệnh viện và các cơ sở y tế chuyên khoa giúp phát hiện phì đại tuyến tiền liệt giai đoạn đầu, điều trị và theo dõi phù hợp, hạn chế tối đa biến chứng.

Thu Giang