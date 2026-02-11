Phẫu thuật thu nhỏ ngực cho nam giới bị nữ hóa tuyến vú

Nhiều nam giới bị nữ hóa tuyến vú khiến ngực phì đại, to bất thường, được bác sĩ phẫu thuật thu nhỏ để cải thiện thẩm mỹ.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết nữ hóa tuyến vú là tình trạng mô vú ở nam giới phát triển lớn hơn bình thường, có thể xảy ra ở một bên hoặc cả hai bên, đôi khi không đối xứng. Thông thường, tình trạng này bắt đầu từ tuổi dậy thì, tự hết sau 1-2 năm. Nếu quá thời gian này, mô vú không teo đi sẽ chuyển sang giai đoạn xơ hóa, dùng thuốc hay tập gym không có tác dụng mà bệnh nhân cần phải phẫu thuật.

Hai tháng gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp nam giới đến khám và phẫu thuật thu nhỏ tuyến vú. "Nhiều người chọn phẫu thuật thời điểm cuối năm vừa thuận tiện thời gian nghỉ ngơi vừa cải thiện thẩm mỹ đón năm mới", bác sĩ Huy lý giải.

Như anh Tim, 41 tuổi, Việt kiều Đức, ngực phì đại cả hai bên từ khi dậy thì, ăn kiêng và tập thể hình 8 năm cơ thể săn chắc song ngực không thay đổi kích cỡ. Siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 cho thấy tuyến vú bên phải của anh Tim kích thước 10x6x7 cm, tương đương nữ hóa tuyến vú độ 3 - mức nặng nhất, da thừa nhiều, sa trễ khiến bầu ngực biến dạng.

Còn anh Thái, 23 tuổi, bị nữ hóa tuyến vú sau dậy thì, uống thuốc, đắp lá, tập gym 5 năm không cải thiện. Siêu âm ghi nhận đường kính mô vú trái của anh trên 4 cm, tương đương mức trung bình đến lớn, sa trễ.

Nữ hóa tuyến vú ở nam giới được chia thành hai loại, trong đó nhóm sinh lý thường gặp ở tuổi sơ sinh, dậy thì hay nam giới mãn dục. Tình trạng này có thể tự khỏi sau một thời gian khi nội tiết ổn định lại.

Nhóm thứ hai là nữ hóa tuyến vú bệnh lý, anh Thái và Tim đều trong nhóm này, là sự mất cân bằng giữa hai loại hormone trong cơ thể nam giới kéo dài. Khi lượng estrogen tăng lên hoặc testosterone giảm đi (hoặc cả hai), khi mô tuyến quá nhạy với estrogen hay đề kháng với testosterone... mô vú sẽ phát triển. Tình trạng này có thể kèm triệu chứng sưng, đau hoặc căng tức, tiết dịch ở nhũ hoa.

Bác sĩ Huy cho biết bệnh này ở giai đoạn sớm có thể điều trị nội khoa bằng thuốc nội tiết. Trường hợp nặng cần can thiệp ngoại khoa bằng cách mổ đường nách hoặc rạch ngang theo chân ngực. Với hai bệnh nhân trên, bác sĩ Huy mổ qua đường rạch quanh quầng vú, bóc tách mô tuyến lớn ra khỏi ngực mà không làm tổn thương cơ, sau đó đóng lại bằng chỉ tự tiêu và dán keo sinh học. Kỹ thuật mổ này giúp loại bỏ triệt để mô tuyến, hạn chế sẹo, đảm bảo thẩm mỹ và giữ được hình dáng tự nhiên của nhũ hoa.

Sau mổ, mô vú sẽ hình thành một khoang nhỏ gây tiết dịch, bệnh nhân được đặt ống dẫn lưu để đưa dịch ra ngoài. Khi rút ống sẽ xuất hiện vết sẹo đường chân ống. Anh Thái và anh Tim cần tái khám định kỳ để dùng kim hút đưa dịch ra ngoài, không để lại sẹo.

Bác sĩ Huy (giữa) phẫu thuật bóc tách mô tuyến vú cho anh Tim. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Huy cho hay nguyên nhân gây nữ hóa tuyến vú thường do tác dụng phụ của thuốc, tiêm hormone thể hình, bệnh suy sinh dục, gan mạn tính, suy thận và chạy thận nhân tạo... Đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo u tinh hoàn, u tuyến thượng thận hoặc tuyến yên, cường giáp, rối loạn nội tiết tố...

Khi có dấu hiệu ngực phát triển tăng kích thước hơn bình thường, nam giới cần khám tại các bệnh viện uy tín để tìm nguyên nhân và điều trị sớm.

Đình Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi