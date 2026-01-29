Phẫu thuật tán sỏi thận kết hợp chữa phì đại tuyến tiền liệt

Hà NộiÔng Hùng, 73 tuổi, bị sỏi thận san hô và phì đại tuyến tiền liệt, bác sĩ phẫu thuật nội soi tán sỏi kết hợp liệu pháp nhiệt hơi nước Rezum.

Ông Hùng đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra sức khỏe do mệt mỏi kéo dài, tiểu nhiều lần, tiểu yếu. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy viên sỏi san hô ở thận trái, đường kính 3 cm, thận ứ nước độ 2. Thể tích tuyến tiền liệt khoảng 70 ml, gấp 2,5 lần nam giới bình thường.

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho biết phì đại tuyến tiền liệt gây tắc nghẽn dòng tiểu nên điều trị nội khoa không còn hiệu quả, cần can thiệp phẫu thuật. Sỏi san hô ở thận cũng phải phẫu thuật để tránh biến chứng nhiễm khuẩn, tổn thương thận. Êkíp quyết định nội soi ngược dòng tán sỏi thận bằng laser, đồng thời dùng liệu pháp nhiệt hơi nước Rezum thu nhỏ tuyến tiền liệt cho ông Hùng.

Rezum là phương pháp xâm lấn tối thiểu, thời gian can thiệp khoảng 10-15 phút, ít biến chứng, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, nhiều bệnh nền. Kết hợp điều trị "2 trong 1" không làm tăng thời gian hay nguy cơ phẫu thuật mà còn giúp giảm số lần can thiệp, chi phí và thời gian điều trị cho người bệnh.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật nội soi tán sỏi kết hợp liệu pháp nhiệt hơi nước. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong hơn hai giờ, bác sĩ Cương cùng BS.CKI Phan Trường Nam tán sỏi san hô ở thận trái thành những mảnh nhỏ li ti 1-2 mm và đặt một ống thông JJ niệu quản để lưu thông nước tiểu. Sau đó, êkíp tiêm hơi nước hủy mô tuyến tiền liệt quanh niệu đạo. Một ngày sau mổ, ông Hùng có thể ngồi dậy, đi lại trong phòng.

Ông tái khám một tuần sau, được rút ống thông tiểu, dòng tiểu cải thiện rõ rệt. Bác sĩ lưu ý người bệnh uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày, vận động nhẹ nhàng, tránh các hoạt động gắng sức hoặc mang vác nặng trong hai tuần đầu, hạn chế muối, rượu bia, thức ăn cay nóng, tăng cường rau xanh và chất xơ để tránh táo bón...

Ông Hùng hồi phục sau một ngày mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Cương lưu ý phì đại tuyến tiền liệt và sỏi thận là những bệnh thường gặp ở nam giới, tiến triển âm thầm nên người bệnh dễ bỏ qua. Bệnh có thể gây biến chứng như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, suy giảm chức năng thận... Nam giới từ 50 tuổi có các triệu chứng tiểu nhiều lần, tiểu đêm, dòng tiểu yếu, tiểu không hết, hay đau lưng, tiểu máu... nên đến bệnh viện khám, điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng, bảo tồn chức năng thận.

Hà Thanh