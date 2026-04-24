Phẫu thuật sa bàng quang phục hồi khả năng sinh sản

TP HCMChị Hậu, 46 tuổi, sa bàng quang và tử cung dẫn đến vô sinh thứ phát, được bác sĩ phẫu thuật bằng robot phục hồi chức năng sinh sản.

Chị Hậu có con đầu lòng 10 tuổi, muốn sinh thêm nhưng không có thai, chụp MRI tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận đáy bàng quang nằm thấp hơn so với vị trí ban đầu. TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, chẩn đoán người bệnh sa bàng quang độ 3, gây cảm giác nặng, tức vùng chậu và tiểu không tự chủ, cản trở việc quan hệ dẫn đến khó có con.

Bác sĩ Liên chỉ định phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi do vùng chậu có cấu trúc sâu, hẹp và tập trung nhiều cơ quan như bàng quang, trực tràng, tử cung cùng hệ thống mạch máu và dây thần kinh. Phương pháp này cũng cho phép tiếp cận bàng quang từ phía ổ bụng, tránh tạo sẹo âm đạo, đồng thời giữ vững cấu trúc sàn chậu. Sau mổ, bệnh nhân có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường, không bị đau hay giảm cảm giác so với các phương pháp truyền thống.

Các cánh tay robot có khớp nối linh hoạt, có thể xoay 540 độ, giúp thao tác chính xác trong không gian hẹp. Dưới hình ảnh từ camera 3D được phóng đại 15 lần, bác sĩ quan sát rõ từng dây chằng và mạch máu nhỏ, khâu cố định miếng lưới chữ T vào dây chằng chậu lược. Nhờ đó, hạn chế tối đa chảy máu và tổn thương thần kinh, bảo tồn vùng sinh dục và khả năng sinh sản cho người bệnh sau mổ.

Bác sĩ Liên chuẩn bị phẫu thuật cho chị Hậu bằng robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau mổ, chị Hậu hết nặng bụng, có thể đi lại và vận động nhẹ sau một ngày. Bác sĩ hướng dẫn người bệnh ăn thực phẩm giàu chất xơ, uống đủ nước để tránh táo bón, hạn chế mang vác nặng, hoạt động gắng sức hay ho kéo dài trong khoảng 3 tháng đầu sau mổ. Chị cần thực hiện bài tập kegel nhằm tăng cường sức mạnh cơ sàn chậu, hỗ trợ quá trình hồi phục lâu dài.

Sa sinh dục ở nữ (còn gọi là sa các cơ quan vùng chậu) là tình trạng một hoặc nhiều cơ quan trong vùng chậu như tử cung, bàng quang, trực tràng rời khỏi vị trí bình thường và sa xuống âm đạo, đôi khi lộ hẳn ra ngoài. Những người mang thai và sinh con nhiều lần, mãn kinh, táo bón hoặc ho kéo dài, béo phì, thường xuyên mang vác vật nặng... có nguy cơ gặp tình trạng này.

Bác sĩ Liên khuyến nghị khi có cảm giác nặng, trì trệ hoặc đau tức ở vùng chậu, tiểu không kiểm soát, tiểu khó, tiểu nhiều lần, táo bón, đau khi quan hệ, đau thắt lưng..., người bệnh nên đi khám tại các bệnh viện có chuyên khoa tiết niệu để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp. Tùy mức độ sa và nguyện vọng của bệnh nhân, bác sĩ điều trị bằng các phương pháp như tập kegel, đặt vòng nâng hoặc phẫu thuật.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi