Phẫu thuật chữa ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ

TP HCMAnh Hưng, 46 tuổi, ngủ ngáy kèm ngưng thở khi ngủ, vừa được bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi, vách ngăn và màn hầu lưỡi gà, cắt amidan.

Anh sống chung với tình trạng ngủ ngáy gần 20 năm qua, viêm amidan và viêm mũi họng tái phát liên tục. Lần này anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, ThS.BS.CKI Phạm Thị Phương, Trung tâm Tai Mũi Họng, ghi nhận nhiều bệnh mũi họng gồm vẹo vách ngăn mũi, phì đại cuốn mũi dưới hai bên, nang vòm, amidan quá phát, hẹp eo họng, viêm họng thanh quản sung huyết. Kết quả đo đa ký hô hấp cho thấy anh bị ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Một trong những triệu chứng của ngưng thở khi ngủ là ngáy.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật xử lý cùng lúc 4 vấn đề cho người bệnh. Đầu tiên, êkíp cắt amidan bằng dao coblator với sóng radio cao tần, sau đó chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà, cắt một phần khẩu cái mềm kèm lưỡi gà, cắt niêm mạc thừa bên thành họng nhằm mở rộng eo họng. Cuối cùng, bác sĩ chỉnh hình cuốn mũi dưới và vách ngăn qua nội soi.

Bác sĩ Phương phẫu thuật "4 trong 1" cho anh Hưng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau ba tuần phẫu thuật, vết mổ của anh Hưng lành thương tốt, đường thở thông thoáng, không còn khó thở hay hụt hơi khi đang ngủ, hết ngủ ngáy và giật mình giữa đêm.

Ngủ ngáy có thể do sinh lý hoặc bệnh lý. Người bị ngủ ngáy thường xuyên, kèm ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, mệt mỏi sau ngủ dậy nhưng không cải thiện sau khi điều chỉnh cân nặng, tư thế ngủ, có thể là dấu hiệu bệnh lý. Một số bệnh gây ngủ ngáy như viêm amidan quá phát, hẹp eo họng, lệch vách ngăn mũi, đáy lưỡi to, khối u vòm họng...

Phẫu thuật điều trị ngủ ngáy được bác sĩ chỉ định khi có tình trạng tắc nghẽn ngoại biên gây ngưng thở khi ngủ, điều trị nội khoa không đáp ứng. Người bệnh có thể thở máy thở áp lực dương liên tục (CPAP) giúp cung cấp oxy lúc ngủ, cải thiện ngủ ngáy.

Người bị ngủ ngáy sinh lý nên luyện tập thể thao, ăn uống khoa học, duy trì cân nặng, bỏ thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia, kê cao đầu, nằm nghiêng khi ngủ... để giảm ngáy.

Uyên Trinh