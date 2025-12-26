Phẫu thuật chỉnh mắt lác cho bé gái 4 tuổi

TP HCMHai mắt bé An bị lác ngoài lúc 8 tháng tuổi, nay 4 tuổi tình trạng nặng hơn, được bác sĩ phẫu thuật cân chỉnh cơ điều trị thành công.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết hai mắt của bé An lác ngoài luân phiên. Đo độ lác bằng lăng kính chuyên dụng cho kết quả hai mắt lệch nặng, khoảng 80 diop lăng kính đáy trong, tương đương 45 độ lác ngoài.

Lác là tình trạng lệch trục của nhãn cầu và có thể kèm theo rối loạn thị giác hai mắt. Mỗi mắt có 6 cơ vận nhãn gồm 4 cơ trực (trong, ngoài, trên, dưới) và hai cơ chéo (trên, dưới) luôn phối hợp để hai mắt cùng nhìn về một hướng. Nếu một trong các cơ phối hợp không tốt sẽ gây ra hiện tượng lác, thường một mắt có thể lệch vào trong, ra ngoài, lên trên hoặc xuống dưới so với mắt còn lại. Một người có thể lác một hoặc cả hai mắt.

Bác sĩ đo mắt cho bé An để xác định chính xác tình trạng lác. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lác mắt không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn gây rối loạn thị giác hai mắt, dẫn đến nhược thị. Điều trị cần kết hợp chỉnh hướng nhìn giúp hai mắt nhìn thẳng trục và điều chỉnh rối loạn thị giác hai mắt, nhược thị (nếu có).

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật sớm cả hai mắt cho bé An. Với lác ngoài, bác sĩ tác động vào cơ trực ngoài và cơ trực trong để điều chỉnh mắt về đúng trục. Tuy nhiên, do An có độ lác nặng, có thể trong một lần mổ chưa thể hết hoàn toàn độ lác. Sau mổ, bác sĩ đánh giá, nếu cần thiết sẽ chỉ định mổ bổ sung để điều trị triệt để.

Sau khi gây mê, phó giáo sư Hiền điều chỉnh lùi cơ trực ngoài ở hai mắt để giảm lực kéo của cơ ra ngoài đồng thời rút ngắn cơ trực trong ở mắt phải để tăng lực kéo vào trong. Ca phẫu thuật 45 phút với sự theo sát chặt chẽ của bác sĩ gây mê.

Các bác sĩ phẫu thuật điều trị mắt lác cho An. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, tình trạng bé An ổn định, được bỏ băng mắt, đeo kính bảo hộ tránh bụi bẩn vào mắt và xuất viện. Điều dưỡng hướng dẫn cho ba mẹ cách nhỏ thuốc mắt theo chỉ định của bác sĩ. Tái khám sau mổ hai tuần, hai mắt của An về vị trí cân bằng, hết lác, có thể sinh hoạt bình thường, thị lực đạt 10/10. Thời gian đầu sau mổ trẻ có thể xuất hiện triệu chứng nhìn đôi nhưng sẽ nhanh chóng biến mất.

Phó giáo sư Hiền khuyến cáo trẻ bị mắt lác vào trong, ra ngoài, lên hoặc xuống cần đến ngay các cơ sở có chuyên khoa Mắt để khám. Tùy vào tình trạng của trẻ như hình thái lác, mức độ lác, tật khúc xạ kèm theo, thị lực sau chỉnh kính tối ưu..., bác sĩ sẽ chỉ định lộ trình điều trị phù hợp, thông thường sẽ có các phương pháp như chỉnh quang, chỉnh thị, phẫu thuật.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi