Phẫu thuật cắt đại tràng không truyền máu cho bệnh nhân ung thư

Hà NộiNgười bệnh được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cắt đoạn đại tràng chứa khối u ác tính, không truyền máu, dù trước đó nhiều bệnh viện từ chối.

Ông Nguyễn Trọng Thái (Hà Nội) chia sẻ, 5 tháng trước, ông bị sụt 20 kg. Khoảng một tháng trước, ông đi khám phát hiện u đại tràng và được chỉ định phẫu thuật. Ông không muốn truyền máu của người khác vào cơ thể trong quá trình phẫu thuật nên các bệnh viện từ chối điều trị. Ông không thể ăn uống bình thường, nuốt khó và đau nên phải truyền thức ăn qua đường tĩnh mạch tại nhà.

Cuối tháng 5, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội thăm khám và được chẩn đoán ung thư đại trực tràng (khối u kích thước 3x3 cm), tắc ruột và suy dinh dưỡng kéo dài do nhịn ăn. Đồng cảm và tôn trọng quyết định của người bệnh, GS.TS.BS Hoàng Anh Dũng (khoa Ngoại Tổng hợp) đồng ý yêu cầu phẫu thuật không truyền máu cho người bệnh. Ông Thái được tư vấn về yếu tố nguy cơ và những rủi ro có thể gặp phải khi phẫu thuật.

TS.BS Vũ Thị Thanh (Trưởng khoa Dinh dưỡng) chia sẻ, người bệnh ăn ít quá lâu, giảm hơn 25% trọng lượng, được chẩn đoán mắc hội chứng refeeding (rối loạn nước và điện giải). Nếu phẫu thuật ngay, người bệnh đối mặt với rất nhiều rủi ro. Do đó, bác sĩ xây dựng phác đồ dinh dưỡng chuyên biệt để đảm bảo nhịp tim, nhịp thở, huyết áp... ổn định và người bệnh đủ điều kiện phẫu thuật. Ca mổ diễn ra 3 ngày sau đó.

Bác sĩ dinh dưỡng thăm khám và lên phác đồ điều trị cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Bác sĩ Dũng cho biết thêm, mổ tắc ruột do u đại trực tràng là phẫu thuật cấp cứu với nhiều biến chứng và rủi ro. Ở trường hợp của ông Thái, phẫu thuật không truyền máu là một thách thức do các quai ruột của người bệnh đã giãn to. Nguy cơ gây chảy máu, tổn thương lá lách rất lớn.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phải tính toán kỹ để hạn chế tối đa nguy cơ mất máu, không gây ảnh hưởng tới các cơ quan lân cận. Nhờ đó, người bệnh không cần nằm hồi sức hậu phẫu. Sau một tuần, người bệnh ăn uống tốt, đi lại bình thường và xuất viện. Bác sĩ tiếp tục theo dõi dinh dưỡng, lên thực đơn tại nhà để người bệnh phục hồi cân nặng.

Bác sĩ Thanh khuyên, người bệnh ung thư không nên ăn ít hoặc nhịn ăn vì cơ thể cần có chất dinh dưỡng để duy trì các hoạt động sống. Người bệnh trước và sau phẫu thuật cần được xây dựng phác đồ dinh dưỡng phù hợp để đáp ứng quá trình điều trị, ngăn ngừa biến chứng sau phẫu thuật (nhiễm trùng, chảy máu), vết mổ nhanh liền, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí. Tuân thủ phác đồ điều trị dinh dưỡng không chỉ giúp người bệnh mau chóng phục hồi sức khỏe mà còn tăng sức đề kháng bảo vệ cơ thể.

Linh Đặng

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.