TP HCMÔng Hoàng, 56 tuổi, có khối u nhỏ ở cổ, nuốt vướng, lần này đi khám bác sĩ phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm.

Kết quả siêu âm tuyến giáp tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận thùy trái của bệnh nhân có nhân kích thước khoảng 6-8 mm, cấu trúc hỗn hợp chủ yếu đặc, có vôi hóa thô, bờ không đều, loại TIRADS 4 (nguy cơ ác tính trung bình). Ông có phình giáp keo hai thùy (lành tính).

ThS.BS.CKII Đoàn Minh Trông, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, chỉ định xét nghiệm chọc hút tế bào (FNA), kết quả nghi ngờ ung thư tuyến giáp thể nhú, nhân giáp TIRADS 4. Trong thực tế, nếu nhân nhỏ không có nhiều đặc điểm ác tính, có thể theo dõi; nhưng khi có dấu hiệu vôi hóa, bờ không đều như ông Hoàng, nên sinh thiết hoặc phẫu thuật để xác định rõ.

Ông Hoàng được tư vấn phẫu thuật cắt thùy trái và eo tuyến giáp, đồng thời sinh thiết tức thì để đánh giá tính chất u ác hay lành.

Bác sĩ Trông (trái) và bác sĩ Hiếu đang phẫu thuật cho bệnh nhân Hoàng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Êkíp phẫu thuật cắt thùy trái và eo tuyến giáp, sinh thiết tức thì bằng phương pháp cắt lạnh (cắt lạnh giúp đánh giá nhanh mẫu u khi đang mổ). Kết quả giải phẫu bệnh khẳng định u tuyến giáp thể nhú ác tính. Sau mổ, ông tỉnh táo, ít đau, ăn uống được, tinh thần dần hồi phục, xuất viện.

Theo bác sĩ Trông, ông Hoàng chỉ cắt một thùy tuyến giáp và kết quả diện cắt sạch, khối u nhỏ, chưa di căn hạch, phần tuyến giáp còn lại vẫn đủ hoạt động, thường nên không cần dùng thêm hormone thay thế. Người bệnh cần khám định kỳ, làm xét nghiệm và siêu âm vùng cổ để kiểm tra. Ăn uống đủ iốt, vận động hợp lý và theo dõi sức khỏe thường xuyên để giảm nguy cơ tái phát.

Ung thư tuyến giáp thể nhú loại ung thư tuyến giáp phổ biến nhất, phát triển từ các tế bào nang của tuyến giáp và có dạng hình nhú dưới kính hiển vi. Đây cũng được xem là loại ung thư tiến triển chậm, chưa xác định dấu hiệu bệnh nên nhiều trường hợp chỉ được phát hiện nhờ siêu âm tuyến giáp, khám định kỳ. Bệnh có tiên lượng tốt nếu được phát hiện và điều trị sớm, có thể chữa khỏi gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu không được chẩn đoán kịp thời, bệnh có thể lan rộng đến hạch bạch huyết hoặc các cơ quan khác.

Theo Globocan năm 2022, thế giới có khoảng 821.000 ca mới mắc ung thư tuyến giáp, số ca tử vong gần 47.500 người. Bệnh phổ biến ở người dưới 55 tuổi. Mục tiêu của bác sĩ khi mổ là loại bỏ hoàn toàn khối u, giữ chức năng tuyến giáp nếu có thể, giúp bệnh nhân sống tốt, chất lượng.

Để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư tuyến giáp, người dân nên đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tuyến giáp. Người có yếu tố nguy cơ, không nên chủ quan với sức khỏe tuyến giáp.

Minh Tâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi