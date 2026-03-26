Phát hiện ung thư phổi từ triệu chứng ho

Hà NộiBà Lan, 60 tuổi, ho kéo dài một tháng, sinh thiết xác định ung thư phổi, được bác sĩ phẫu thuật triệt bệnh ở giai đoạn sớm.

Kết quả chụp bằng CT Somatom Force VB30 của bà Lan tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội ghi nhận một nốt kính mờ nhỏ khoảng 10 mm thuộc loại nguy cơ cao. Dấu hiệu co kéo mô phổi xung quanh gợi ý tổn thương ác tính giai đoạn sớm ở thùy giữa phổi phải.

PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Hữu Ước, khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chỉ định sinh thiết nốt phổi bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt một phần nhỏ phổi chứa tổn thương (phương pháp Wedge). Đây là phẫu thuật ít xâm lấn, bảo tồn mô phổi lành trong trường hợp tổn thương không phải là ác tính.

Êkíp phẫu thuật tiếp cận phần nhu mô phổi chứa tổn thương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mẫu bệnh phẩm được sinh thiết tức thì bằng phương pháp cắt lạnh nhằm xác định bản chất khối u ngay trong quá trình mổ. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là tổn thương ác tính. Êkíp phẫu thuật cắt thùy giữa phổi phải có khối u, kết hợp nạo vét hạch.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định ung thư phổi biểu mô tuyến, độ 2. Khối u có đường kính chỉ 1,1 cm, còn khu trú trong nhu mô phổi, không xâm nhập mạch máu, thần kinh. Theo phân loại TNM (AJCC 8), trường hợp được xếp giai đoạn pT1b - giai đoạn rất sớm của ung thư phổi.

Bà Lan phục hồi tốt và được xuất viện sau một tuần theo dõi hậu phẫu. Ngoài việc tuân thủ thuốc theo đơn, bà cần tái khám định kỳ và tập thở để phục hồi chức năng phổi. Kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh và sinh học phân tử giúp bác sĩ cân nhắc các phương pháp điều trị bổ trợ như liệu pháp trúng đích hoặc miễn dịch trong tương lai. Người bệnh cũng nên được theo dõi bằng các xét nghiệm chuyên sâu như định lượng DNA khối u lưu hành trong máu (ctDNA) và chụp CT ngực định kỳ mỗi 6-12 tháng nhằm phát hiện sớm nguy cơ tái phát.

Theo PGS Ước, ung thư phổi giai đoạn sớm thường không gây triệu chứng. Những biểu hiện như ho kéo dài hay mệt mỏi nhẹ, thường không đặc hiệu, dễ trùng lặp với bệnh hô hấp thông thường. Nhiều trường hợp ung thư phổi chỉ được phát hiện tình cờ qua chụp cắt lớp lồng ngực kiểm tra sức khỏe.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên khám sức khỏe định kỳ. Người có yếu tố nguy cơ như trên 30 tuổi, sinh sống ở khu vực đô thị, thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm không khí hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi nên tầm soát bằng chụp CT ngực liều thấp mỗi 12-24 tháng. Phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm giúp tăng khả năng điều trị triệt căn, giảm gánh nặng điều trị.

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi