Phát hiện ung thư phổi sau 5 tháng ho

TP HCMChị Hà, 42 tuổi, ho suốt 5 tháng, mệt mỏi, chán ăn, bác sĩ phát hiện có u ở phổi và sinh thiết xác định ung thư phổi.

Kết quả chụp CT của chị Hà tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy một khối u ở thùy dưới phổi trái, kích thước 20x22x31 mm, bờ không đều. PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, cho biết khối u có thể ở giai đoạn 1A hoặc 2A, chưa chắc chắn về tính chất. Người bệnh được phẫu thuật cắt bỏ khối u, kết hợp sinh thiết lạnh nhằm xác định bản chất u.

Theo phó giáo sư Vĩnh, thể trạng chị Hà suy kiệt, khó có thể chịu đựng cuộc mổ kéo dài. Để khắc phục, bác sĩ truyền dịch đạm cho người bệnh nâng cao thể trạng trước ca mổ đồng thời phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi giúp giảm nguy cơ mất máu, ít đau, mau hồi phục.

Phó giáo sư Vĩnh (bên trái) điều khiển robot Da Vinci Xi phẫu thuật cắt u phổi cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phó giáo sư Vĩnh điều khiển các cánh tay robot tiếp cận tổn thương, lấy mẫu bệnh phẩm để sinh thiết lạnh. Sau 40 phút, kết quả sinh thiết xác định khối u ác tính, là ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn sớm 1A3, êkíp cắt bỏ thùy dưới phổi trái chứa u và nạo hết hạch để triệt căn ung thư.

Chị Hà hồi phục nhanh sau mổ, đủ sức khỏe để tiếp tục điều trị bổ sung nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái phát.

Phó giáo sư Vĩnh lưu ý các triệu chứng ban đầu của ung thư phổi như ho, mệt mỏi, tức ngực, khó thở... dễ nhầm lẫn với các bệnh phổi thông thường như lao phổi, dẫn đến chẩn đoán muộn, bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị ung thư phổi.

Những người có nguy cơ cao như hút thuốc lá lâu năm, làm việc trong môi trường ô nhiễm, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản, xơ phổi... nên khám sức khỏe định kỳ, có thể chụp CT phổi liều thấp tầm soát ung thư phổi. Bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể điều trị bằng các phương pháp ít xâm lấn như phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi triệt căn khối u, bảo tồn mô lành, nhanh hồi phục cho người bệnh.

Bảo Anh

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi