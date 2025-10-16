Phát hiện ung thư phổi dù không triệu chứng

TP HCMÔng Tân, 52 tuổi, khám sức khỏe định kỳ phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm, được bác sĩ phẫu thuật cắt thùy phổi triệt căn.

Ông Tân có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá mỗi ngày, vừa bỏ thuốc một tháng trước khi đi khám. Ông không khó thở hay đau ngực, đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kết quả chụp CT phổi của ông Tân cho thấy vài nốt nhỏ tại phổi phải và tổn thương kính mờ rải rác ở phổi trái. BS.CKII Nguyễn Văn Phúc, Trưởng đơn vị Chẩn đoán Hình ảnh, đánh giá nốt đặc ở phổi phải thuộc nhóm Lung-RADS 4B (bảng phân loại nốt phổi nghi ngờ ung thư phổi), nguy cơ ung thư cao.

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy người bệnh có khối u ác tính ở phổi phải. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ Ngoại Lồng ngực - Mạch máu phẫu thuật nội soi cắt thùy giữa phổi phải và nạo vét hạch trung thất cho bệnh nhân.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ông mắc ung thư biểu mô tuyến xâm nhập hỗn hợp, độ hai, kích thước khối u 2cm. Ngoài ra, 3 trong 10 hạch nạo được có di căn.

Bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u phổi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

ThS.BS Nguyễn Tiến Sỹ, khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nhờ phát hiện ung thư sớm, được phẫu thuật kịp thời, ông Tân có cơ hội điều trị triệt để cao và kéo dài thời gian sống khỏe. Nhiều người bệnh mắc ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm, can thiệp điều trị kịp thời, cơ hội sống khỏe mạnh sau 5 năm hơn 90%.

Tầm soát ung thư phổi bằng CT liều thấp thường áp dụng cho nhóm người hút thuốc lâu năm trong độ tuổi 50-80. Theo bác sĩ Phúc, máy CT Somatom Force VB30 giảm liều tia X lên tới 85% so với máy chụp CT thông thường, có thể chụp cho người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh nền phức tạp hoặc người cần chụp CT định kỳ để theo dõi điều trị bệnh. Bác sĩ chuyên khoa sẽ cân nhắc chỉ định tùy vào tình trạng của người bệnh.

Chụp CT tầm soát ung thư phổi ở Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo Globocan năm 2022, ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới với khoảng 10 triệu ca tử vong, chiếm hơn 15% tổng số tử vong toàn cầu. Tại Việt Nam, năm 2022 ghi nhận gần 180.500 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong.

Các biện pháp phòng ung thư như không hút thuốc, ăn uống lành mạnh, tập thể dục, khám sức khỏe định kỳ hoặc tầm soát khi có dấu hiệu bất thường. Những dấu hiệu nghi ngờ ung thư không nên bỏ qua gồm vết loét lâu lành, ho kéo dài hoặc khàn tiếng, khó nuốt hay khó tiêu, khối u bất thường, nốt ruồi đổi màu hoặc kích thước, hạch to ở cổ - nách - bẹn, sụt cân... Phát hiện bệnh sớm giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm tỷ lệ tử vong do ung thư.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi