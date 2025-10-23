Phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh ở tuổi U60

TP HCMBà Năm, 58 tuổi, mệt mỏi khó thở kéo dài, bác sĩ chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ.

Bà Năm có bệnh nền tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, trào ngược dạ dày thực quản, siêu âm tim tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 ghi nhận thông liên nhĩ lỗ thứ phát có kích thước 9x10 mm, chiều luồng thông trái phải. Thông liên nhĩ lỗ thứ phát là một trong những dị tật tim bẩm sinh phổ biến, xảy ra khi có sự thông nối giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái. Lỗ thông thứ phát thường nằm ở vị trí trung tâm trên vách liên nhĩ.

ThS.BS Trần Trung Kiên, chuyên khoa Tim mạch Can thiệp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết kích thước lỗ thông liên nhĩ của người bệnh khá lớn, có thể làm tăng lưu lượng máu lên phổi, quá tải thất phải, nguy cơ rối loạn nhịp tim, tăng áp phổi. Bệnh nhân 58 tuổi mới phát hiện bệnh tim bẩm sinh có thể do trước đây bệnh không gây triệu chứng.

Bà Năm được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để can thiệp. GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, cho biết bà Năm đủ điều kiện để can thiệp bít dù qua da. Kích thước lỗ thông dưới 38-40 mm đảm bảo dụng cụ bít (dù) che kín hoàn toàn, gờ xung quanh lỗ thông đủ rộng (thường trên 5 mm) để neo giữ thiết bị, bệnh nhân chưa tăng áp phổi, không suy tim. Đây là phương pháp ít xâm lấn, không cần phẫu thuật mở ngực, đảm bảo tính thẩm mỹ. Bệnh nhân ít đau, ít mất máu, thời gian hồi phục nhanh, giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến mở xương ức và sử dụng máy tim phổi nhân tạo.

Giáo sư Nhân cùng êkíp đưa dụng cụ gắn dù vào bằng đường tĩnh mạch đùi phải đến vị trí thông liên nhĩ rồi thả dù bít lỗ thông. Thủ thuật diễn ra khoảng 45 phút, người bệnh được gây tê tại chỗ, tỉnh táo hoàn toàn trong suốt quá trình can thiệp. Siêu âm qua thành ngực sau can thiệp ghi nhận dù bít đúng vị trí, không chèn ép vào cấu trúc xung quanh, bám tốt, không còn dòng máu bất thường chảy qua vách liên nhĩ.

Bà xuất viện sau hai ngày, hết khó thở, sức khỏe hồi phục, uống thuốc kháng tiểu cầu trong 6 tháng, tái khám theo lịch hẹn.

Giáo sư Nhân (ngoài cùng bên phải) cùng êkíp can thiệp cho người bệnh. Ảnh: Thanh Luận

Thông liên nhĩ lỗ thứ phát thường diễn tiến âm thầm không triệu chứng nếu kích thước lỗ thông nhỏ. Một số trường hợp chỉ phát hiện khi trưởng thành. Lỗ thông nhỏ có thể tự đóng lại trong thời thơ ấu. Với lỗ thông vừa và lớn, triệu chứng bắt đầu xuất hiện khi cơ chế bù trừ của tim cạn kiệt.

Với trẻ nhỏ, nếu lỗ thông không tự đóng, không ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể chưa cần can thiệp hoặc phẫu thuật ngay. Theo giáo sư Nhân, "thời điểm vàng" để điều trị dị tật này là giai đoạn bệnh chưa gây tăng áp phổi nặng, chưa làm đảo chiều dòng máu chảy qua tim, chưa suy tim. Nếu phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, quá trình điều trị đơn giản, ít rủi ro. Siêu âm tim là phương pháp chính xác nhất để chẩn đoán thông liên nhĩ. Người bệnh có các triệu chứng như đau ngực, khó thở, mệt mỏi... nên khám chuyên sâu để bác sĩ chẩn đoán, điều trị phù hợp.

Ngọc Châu

* Tên người bệnh đã được thay đổi