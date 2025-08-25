Phát hiện đa u tủy sau 4 tháng đau lưng

TP HCMAnh Vũ, 45 tuổi, đau lưng, đi lại khó khăn, ban đầu được chẩn đoán bệnh cột sống, 4 tháng sau bệnh nặng dần xét nghiệm mắc đa u tủy - một dạng bệnh máu ác tính.

Xét nghiệm máu và nước tiểu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy anh Vũ thiếu máu kèm một số bất thường nghi tổn thương thận. TS.BS Nguyễn Quốc Thành, Trưởng đơn vị Huyết học lâm sàng, khoa Nội tổng hợp, cho biết nồng độ protein trong máu người bệnh cao 9.911 mg/dL (người trưởng thành bình thường khoảng 6.000-8.300 mg/dL) có thể do cơ thể sản xuất quá nhiều kháng thể, nghi ngờ đa u tủy. Kết quả chụp CT hơn 100.000 lát cắt ghi nhận anh Vũ có các tổn thương tiêu xương điển hình như xẹp thân sống T6, T7, T8, T10, T11, L1, nhiều ổ giảm đậm độ xương rải rác ở cột sống thắt lưng, cổ, ngực và xương sườn hai bên - dấu hiệu đặc trưng của đa u tủy.

Đa u tủy là dạng ung thư bắt nguồn từ các tế bào tương bào, một loại bạch cầu chuyên sản xuất kháng thể. Khi bị ung thư hóa, các tế bào này tăng sinh bất thường, chèn ép các tế bào bình thường khác trong tủy xương, gây rối loạn quá trình tạo máu, tổn thương hủy xương đa ổ, dẫn đến gãy xương bệnh lý, tổn thương thận và suy giảm miễn dịch.

Theo bác sĩ Thành, đa u tủy là bệnh tiến triển âm thầm, triệu chứng không đặc trưng nên dễ bỏ sót. Anh Vũ cần được đánh giá toàn diện, phối hợp liên chuyên khoa để chẩn đoán chính xác.

Kết quả chụp CT 100.000 lát cắt cho thấy rõ các ổ giảm đậm độ xương của anh Vũ - dấu hiệu đa u tủy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hội chẩn, các bác sĩ xây dựng phác đồ hóa trị phối hợp thuốc điều trị nhắm trúng đích. Mục tiêu điều trị là tiêu diệt tế bào tương bào ác tính trong tủy xương, kiểm soát bệnh, đồng thời phục hồi mật độ xương bị tiêu hủy, cải thiện chức năng tạo máu, duy trì chức năng thận và miễn dịch.

Theo bác sĩ Thành, tiên lượng của đa u tủy phụ thuộc vào giai đoạn phát hiện và đáp ứng điều trị. Hiện, nhờ các phác đồ hóa trị hiện đại và thuốc điều trị nhắm trúng đích, ở giai đoạn chưa biến chứng nặng như anh Vũ nếu đáp ứng tốt có thể đẩy lùi bệnh, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Dự kiến anh sẽ trải qua 6-8 chu kỳ điều trị, tùy theo đáp ứng lâm sàng và kết quả theo dõi, tái khám định kỳ.

Bác sĩ Thành kiểm tra sức khỏe cho anh Vũ trong thời gian điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Triệu chứng thường gặp của đa u tủy bao gồm đau xương (đặc biệt vùng lưng, xương sườn), thiếu máu, suy thận, tăng canxi máu, nhiễm trùng tái diễn.

Bác sĩ Thành khuyến nghị người trưởng thành, nhất là trên 40 tuổi, có biểu hiện đau xương không rõ nguyên nhân, thiếu máu dai dẳng hoặc mệt mỏi kéo dài nên đến khám tại các bệnh viện có chuyên khoa huyết học. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu cùng đội ngũ liên chuyên khoa phối hợp để được đánh giá và điều trị kịp thời.

Trọng Nghĩa