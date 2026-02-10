Phát hiện bệnh tim từ triệu chứng tê tay

TP HCMBà Liên, 54 tuổi, tay trái tê râm ran nhiều ngày, mất cảm giác, bác sĩ chẩn đoán hẹp van hai lá nặng kèm rung nhĩ gây huyết khối tắc động mạch.

Bà lo bị đột quỵ, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội Tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, cho biết bệnh nhân có huyết khối lấp đầy động mạch tay trái, gây tắc dòng máu nuôi dưỡng bàn tay. Đây là nguyên nhân khiến bà tê tay kéo dài, đột ngột nặng lên.

Bác sĩ điều trị cho bà bằng thuốc kháng đông nhằm ngăn huyết khối lan rộng, đồng thời thực hiện các cận lâm sàng để tìm nguồn gốc huyết khối. Kết quả xác định bà bị hẹp van hai lá nặng kèm rung nhĩ - hai yếu tố nguy cơ hàng đầu gây huyết khối trong tim.

BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, khoa Nội Tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích khi van hai lá hẹp, dòng máu từ nhĩ trái xuống thất trái bị cản trở, dẫn đến ứ trệ máu trong nhĩ trái. Tình trạng này kéo dài làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông trong nhĩ trái hay tiểu nhĩ trái. Ngoài ra, rung nhĩ khiến tâm nhĩ không co bóp hiệu quả mà chỉ rung hỗn loạn, làm máu ứ đọng nhiều hơn, tạo thành huyết khối, bong ra khỏi tim.

Đa số huyết khối từ tim trái thường trôi lên não gây đột quỵ, hoặc đi đến cơ quan khác như thận, lách, ruột, chi, gây nhồi máu hoặc thiếu máu cấp tính, trường hợp như bà Liên ít gặp. Đây đều là những tình trạng nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng nề hoặc đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Thực tế, nhiều bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ mới được chẩn đoán rung nhĩ hoặc bệnh van tim tiềm ẩn từ trước.

Sau 5 ngày điều trị, triệu chứng tê tay của bà Liên cải thiện, xuất viện, dự kiến phẫu thuật thay van hai lá sau vài tuần.

Bác sĩ Tuấn khám cho bà Liên trước lúc xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Liên được chẩn đoán bệnh tim từ biểu hiện tê tay - một triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh lý cơ xương khớp hoặc thần kinh ngoại biên. Thông thường bệnh nhân tim mạch thường phát hiện bệnh qua dấu hiệu điển hình như đau ngực, khó thở, mệt khi gắng sức... Trước đó, bà khám sức khỏe định kỳ hàng năm nhưng không phát hiện bất thường, không có dấu hiệu bệnh tim mạch rõ.

Hẹp van hai lá là bệnh lý tiến triển âm thầm, kéo dài nhiều năm. Ở giai đoạn đầu, bệnh không gây triệu chứng nhưng về lâu dài gây tăng áp động mạch phổi, suy tim, rung nhĩ, huyết khối thuyên tắc. "Khả năng cao bệnh nhân đã bị hẹp van hai lá từ lâu nhưng chưa được chẩn đoán, dẫn đến rung nhĩ và biến chứng huyết khối", bác sĩ Kiều cho biết.

Tùy mức độ hẹp van hai lá, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị nội khoa, can thiệp nong van bằng bóng qua da hoặc phẫu thuật sửa hay thay van. Người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế ăn mặn, kiểm soát cân nặng (BMI < 23), tránh rượu bia, thuốc lá, khám răng định kỳ phòng ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như khó thở, đau tức ngực kéo dài, hồi hộp trống ngực, tê tay chân đột ngột..., người bệnh cần đi khám sớm để tránh những biến chứng nguy hiểm.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi