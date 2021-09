Phải làm gì khi đau ngực, khó thở sau tiêm vaccine?

Ngày 23/8, tôi có tiêm vaccine Covid-19, xong bị tức ngực. Gần đây làm việc nặng là đau ngực trái, tim đập mạnh, khó thở... Vậy tôi phải làm gì? (Trần Huy)

Tình trạng của bệnh nhân trước khi chích ngừa có lo lắng, sợ nên xuất hiện triệu chứng đau ngực. Sau khi chích thì phản ứng phụ của vaccin làm cho triệu chứng đau ngực, khó thở nặng nề thêm. Theo BS. CKII Huỳnh Ngọc Long - Trưởng khoa Thông tim can thiệp - Trung tâm Tim mạch - BVĐK Tâm Anh TP HCM, vaccin không gây ra tình trạng này, mà chỉ là phản ứng phụ trong lúc tạo kháng thể. Do đó, trước tình huống này, bệnh nhân nên ăn nhiều chất tươi, uống nhiều sinh tố, rau, trái cây... giúp tăng sức đề kháng.

Ngoài ra, bệnh nhân nên tập thể dục nhẹ trong nhà, chạy chậm nhẹ tại chỗ trong phòng khách... Khi tập sẽ tăng cường sức đề kháng, máu huyết lưu thông thì những triệu chứng khó thở, đau ngực được cải thiện nhờ lưu lượng máu lưu thông mạnh trong người, cải thiện tình trạng bệnh rất nhiều.

Còn PGS. TS. BS Phạm Nguyễn Vinh - Giám đốc Trung tâm Tim mạch BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết, gần đây có khám cho một số bệnh nhân cả nam và nữ sau khi chích ngừa, họ có than tức ngực, tim đập nhanh, có người huyết áp tăng... Những phản ứng này có thể do thuốc tạo ra kháng thể, hoặc có thể do người bệnh quá lo lắng... Đương nhiên, bác sĩ vẫn đo điện tâm đồ cho người bệnh. Nếu bệnh nhân kêu tức ngực, vẫn phải chụp X-Quang ngực, cần thiết vẫn làm siêu âm tim.

Trường hợp bệnh nhân chỉ có tim đập nhanh thì thông thường sẽ cho họ một số thuốc giúp đỡ lo lắng và khó chịu, có thể thuốc thảo dược vẫn được... Bác sĩ cũng sẽ giải thích tình trạng mà bệnh nhân đang gặp phải không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, thường 1 hoặc 2 tuần sau, những triệu chứng đó sẽ hết. Bệnh nhân sau đó sẽ vui vẻ, yên tâm đi tiêm chủng ngừa mũi thứ 2, để được bảo vệ tốt hơn.

Thư Kỳ