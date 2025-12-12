Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến mắt thế nào

Khí thải từ xe cộ, hoạt động công nghiệp hay bụi mịn khi không khí ô nhiễm có thể gây kích ứng và làm suy yếu lớp bảo vệ tự nhiên của mắt.

Ô nhiễm không khí gia tăng kéo theo nhiều rủi ro sức khỏe, trong đó có mắt - cơ quan thường xuyên tiếp xúc với môi trường. Theo ThS.BS Lê Thanh Huyền, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, các hạt bụi siêu nhỏ từ giao thông, xây dựng, công nghiệp lơ lửng trong không khí dễ bám vào bề mặt nhãn cầu. Phấn hoa và bào tử nấm mốc cũng hoạt động mạnh hơn trong điều kiện không khí kém chất lượng, độ ẩm cao càng làm tăng nguy cơ phản ứng dị ứng. Sự kết hợp của các yếu tố này khiến mắt xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường.

Mắt ngứa và đỏ

Các hạt bụi mịn và chất ô nhiễm bám lên bề mặt nhãn cầu, kích hoạt phản ứng viêm và gây ngứa, rát, đỏ mắt. Triệu chứng thường rõ hơn vào những ngày bụi mịn tăng cao hoặc sau thời gian dài hoạt động ngoài trời.

Bác sĩ khám mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chảy nước mắt

Đây là phản ứng tự nhiên khi mắt cố gắng rửa trôi bụi và các chất kích ứng. Khói bụi có thể khiến tăng tiết nước mắt liên tục, gây cảm giác cay, khó mở mắt hoặc khó chịu.

Khô mắt

Bác sĩ Huyền cho biết bụi mịn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến màng phim nước mắt, khiến nước mắt bay hơi nhanh hoặc giảm chất lượng nước mắt. Tình trạng này dẫn tới cảm giác khô, xốn, rát, làm cho mắt nhanh nhức mỏi, nhất là ở người làm việc ngoài trời.

Nhìn mờ

Ô nhiễm không khí có thể làm bề mặt giác mạc dễ kích ứng, dẫn đến nhìn mờ thoáng qua. Bạn có thể nhận thấy mắt khó tập trung, hình ảnh kém rõ, nhất là vào cuối ngày hoặc sau khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

Để giảm tác động lên mắt, mỗi người có thể áp dụng các biện pháp đơn giản như đeo kính râm hoặc kính chắn bụi khi ra ngoài để hạn chế tia UV, hạt bụi mịn bám vào bề mặt mắt. Vào những ngày chỉ số ô nhiễm tăng mạnh, mọi người nên hạn chế hoạt động ngoài trời, tránh di chuyển trong giờ cao điểm. Sử dụng máy lọc không khí trong nhà và thay bộ lọc định kỳ giúp cải thiện chất lượng không khí. Duy trì lối sống lành mạnh, bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và tránh hút thuốc cũng góp phần bảo vệ mắt.

Bác sĩ Huyền khuyến cáo người có triệu chứng khó chịu về thị lực nên khám mắt để loại trừ tổn thương do khói bụi. Khi mắt khó chịu, có thể dùng mắt nước mắt nhân tạo hoặc thuốc kháng dị ứng theo chỉ định của bác sĩ để làm dịu và rửa trôi bụi mịn, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc.

Thu Giang