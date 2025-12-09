Mẹo bảo vệ mắt khi không khí ô nhiễm

Sử dụng nước mắt nhân tạo giúp giữ ẩm mắt, giảm khô và kích ứng, nên đeo kính râm khi đi ngoài trời để ngăn bụi bẩn.

Không khí ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân, từ đường hô hấp, làn da, hệ tiêu hóa cho đến đôi mắt. Tiếp xúc với ô nhiễm không khí có thể gây ngứa, chảy nước mắt, kích ứng và khó chịu. Tuy vậy, có nhiều biện pháp đơn giản giúp giảm triệu chứng và bảo vệ đôi mắt trước tác động tiêu cực này.

Sử dụng nước mắt nhân tạo

Thuốc nhỏ mắt có tác dụng bôi trơn thường được gọi là nước mắt nhân tạo, giúp làm ẩm mắt, giảm ngứa, loại bỏ các chất gây kích ứng. Thuốc nhỏ mắt không chứa chất bảo quản thường an toàn và được khuyên dùng cho người phải nhỏ mắt thường xuyên hoặc có mắt nhạy cảm.

Đeo kính râm khi đi ngoài trời

Ưu tiên sử dụng kính râm có khả năng chống tia UVA và UVB. Kính râm hoạt động như lớp màng chắn vật lý, bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn, chất ô nhiễm và tia UV có hại. Người làm đặc thù công việc ở ngoài trời nên đeo kính râm chất lượng tốt để bảo vệ mắt hiệu quả hơn.

Rửa mắt

Rửa mắt có thể giúp loại bỏ bụi, dị vật, chất ô nhiễm bám trên bề mặt mắt. Một số dung dịch rửa mắt được bác sĩ khuyên dùng có thể làm dịu kích ứng và hỗ trợ vệ sinh mắt. Nước muối sinh lý cũng có tác dụng loại bỏ các chất gây kích ứng có thể tích tụ trên bề mặt mắt, đặc biệt có lợi sau khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

Giữ cơ thể đủ nước

Mất nước có thể làm trầm trọng thêm tình trạng kích ứng mắt. Uống đủ nước, khoảng 1,8-2 lít nước mỗi ngày giúp giữ ẩm cho cơ thể và mắt.

Giảm tiếp xúc với chất gây dị ứng

Nếu nghi ngờ dị ứng là nguyên nhân gây ngứa và chảy nước mắt, hãy thực hiện các biện pháp để giảm tiếp xúc. Đóng cửa sổ, sử dụng máy lọc không khí và tránh các hoạt động ngoài trời trong những ngày có nhiều phấn hoa hoặc ô nhiễm.

Chườm lạnh

Mỗi người hãy nhắm mắt và chườm lạnh trong vài phút. Cảm giác lạnh có thể giảm viêm, dịu cơn ngứa.

Chớp mắt thường xuyên

Chớp mắt thường xuyên hơn để trải đều lớp nước mắt bảo vệ mắt, nhờ đó đẩy lùi các cảm giác khó chịu.

Giữ vệ sinh mí mắt

Sử dụng khăn lau hoặc miếng rửa mí mắt có thể ngăn ngừa sự tích tụ của bụi bẩn hay chất gây kích ứng dọc theo đường mi mắt. Bạn có thể mang theo chúng trong túi để sử dụng bất cứ khi nào mắt bị kích ứng.

Bảo Bảo (Theo Health Shots)