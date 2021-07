Ở nhà ăn mỳ gói giúp TP HCM dập dịch

Tôi ngán ngẩm khi thấy đường phố vẫn ồn ào ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16, người dân vẫn ra ngoài tập thể dục, lách luật buôn bán.

Sáng đầu tiên TP HCM áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tôi bước ra ban công tầng năm ngắm nhìn đường phố, tiếng xe qua lại vẫn vang lên đều đặn, xe cộ vẫn chạy tấp nập như những ngày trước. Dĩ nhiên, đường phố chẳng thể sôi động như lúc thường, nhưng vẫn ồn ào lắm.

Mở các trang tin tức, tôi ngán ngẩm khi đọc tin "Quận Phú Nhuận xử phạt những người ra khỏi nhà không có lý do chính đáng như tập thể dục". Nếu đam mê vận động thể thao, có thể tập các động tác tại nhà theo hướng dẫn trên mạng mà, cần gì phải ra ngoài? Rồi có tin "bãi xe Đệ Nhất, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, bị chính quyền phạt 30 triệu đồng do để khoảng 100 khách tụ tập nhận hàng từ Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên... gửi vào cho người thân ở TP HCM". Tin tức này khiến tôi choáng váng, ngỡ ngàng cứ như thể thành phố đang gặp nạn đói, cần tiếp tế lương thực vậy.

Một người bạn của tôi đăng lên Facebook "sáng nay rau cải ê hề" kèm bức ảnh chụp bốn bó rau tươi để thông báo mọi người yên tâm ở các siêu thị, cửa hàng mini đã về đầy đủ thực phẩm tươi sống rồi. Dưới các trang đưa tin "TP HCM cấm bán đồ ăn mang về" vẫn còn các bình luận than thở cả ngàn lý do nhà trọ không có bếp nấu ăn, không biết nấu ăn, bận rộn công việc... dù bác sĩ đã phân tích "thời gian qua Chỉ thị 15 của thành phố còn lỗ hổng do ý thức người dân chưa tốt. Người bán chỉ muốn bán nhiều, còn người mua cũng ráng chen chúc, làm sao thành phố quản lý hết?".

Đun một ấm nước sôi, ăn tạm bát mỳ gói, phở ăn liền, bún ăn liền, cũng là một cách, hoặc bánh mì lạt, bánh bơ sữa, bánh socola, bánh mặn, xúc xích, phomai, chả lụa, chà bông... các món này cung cấp dinh dưỡng tương đương một bữa ăn đấy thôi. Các bạn hoàn toàn có thể cố gắng dùng tạm để tuân theo chỉ thị của chính quyền. Bao nhiêu người ở tuyến đầu đang dần kiệt sức chống chọi với dịch bệnh để bảo đảm an toàn cho những người còn lại, bạn chỉ cần ở yên trong nhà và giãn cách xã hội đâu có khó gì?

Trên Facebook, tôi vẫn thấy tràn ngập các bài rao quảng cáo bán rau củ, trái cây, thịt cá hải sản, trong khi TP HCM đã công bố địa chỉ, số điện thoại của 2.833 điểm bán hàng thiết yếu. Tôi đề nghị cơ quan quản lý cần mạnh tay phạt nặng những người vi phạm, trong khi các tiểu thương, hộ kinh doanh lớn nhỏ đã chấp hành nghiêm túc lệnh nghỉ bán thì họ cứ nhởn nhơ.

Hơn tháng nay, cứ vài ngày lại có kỷ lục mới về số ca dương tính Covid, và đến 9/7, con số ca nhiễm ở TP HCM đã nhảy vọt lên hơn 1.200 ca trong số hơn 1.600 ca toàn quốc.

Các nước láng giềng đang suy sụp, kiệt quệ vì Covid, đó là bài học nhãn tiền dành cho chúng ta: "Thái Lan ngày 8/7 ghi nhận 7.058 ca dương tính Covid-19, có bệnh nhân quẫn trí còn nhảy lầu vì đợi năm ngày nhưng vẫn chưa được nhập viện"; "Indonesia ngày 30/6 ghi nhận kỷ lục 21.807 ca nhiễm Covid-19, nghĩa trang Jakarta đã tăng gần gấp bốn lần số mộ chỉ sau 10 ngày, nhân viên nghĩa trang mệt mỏi nằm ngủ gục trên các ngôi mộ. Hệ thống y tế báo động tình trạng quá tải, kiệt sức, các bác sĩ phải quyết định điều trị cứu sống bệnh nhân nào và từ bỏ bệnh nhân nào"; "Myanmar ngày 8/7 ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới, 51 bệnh nhân tử vong, thành phố Yangon có hàng loạt trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong ngay trên đường phố".

Sẽ rất nguy hiểm nếu như mỗi người dân vẫn chưa chịu nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của nhà chức trách. Hơn lúc nào hết, mỗi cá nhân lúc này cần ý thức tự chăm sóc bản thân và gia đình, ở yên ổn trong nhà để ngăn chặn tối đa sự lây lan của dịch bệnh. Đi đâu mà vội mà vàng, đến khi hết dịch tha hồ đi chơi.

