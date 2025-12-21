Nữ giới ngồi nhiều có bị sa bàng quang?

Tôi làm công việc văn phòng hơn 10 năm, phải ngồi nhiều. Gần đây nặng tức vùng kín và tiểu khó, có phải sa bàng quang không? (Hiền, 49 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Sa bàng quang là tình trạng bàng quang di chuyển khỏi vị trí giải phẫu bình thường trong vùng chậu, sa xuống thành trước âm đạo. Nguyên nhân thường do hệ thống dây chằng và cơ nâng đỡ bàng quang ở sàn chậu bị suy yếu hoặc căng giãn, làm giảm khả năng giữ bàng quang đúng vị trí.

Nữ giới ngồi văn phòng nhiều có nguy cơ sa bàng quang nhưng không phải trực tiếp do ngồi lâu. Nguy cơ đến từ việc ít vận động tăng nguy cơ béo phì, ít uống nước hoặc ăn uống không điều độ gây táo bón. Làm việc trong máy lạnh, ít vận động dễ mắc bệnh lý hô hấp, ho mạn tính làm tăng áp lực lên sàn chậu trong thời gian dài. Nguy cơ trực tiếp do phụ nữ đã trải qua sinh nở, ho mạn tính, táo bón, mang vác vật nặng..., nếu ngồi nhiều có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng đã có hoặc tăng nguy cơ táo bón, yếu cơ.

Người bị sa bàng quang thường bị tiểu khó, tiểu không hết, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, cảm giác đau, nặng ở vùng chậu hoặc nặng hơn là có khối lồi ở vùng âm đạo. Trường hợp của bạn đi tiểu khó, thấy nặng, tức ở vùng kín là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh, cần đến khám chuyên sâu tại đơn vị Niệu nữ để được bác sĩ tư vấn, điều trị kịp thời nếu phát hiện bệnh.

TS.BS Lê Phúc Liên thực hiện phẫu thuật nội soi bằng robot điều trị sa bàng quang. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu sa bàng quang mức độ nhẹ (cấp độ một), bạn không cần can thiệp y tế. Từ cấp độ 2 trở lên, bạn có thể được điều trị bảo tồn, thay đổi lối sống lành mạnh, tăng cường các bài tập cơ sàn chậu, thời gian cải thiện trong 3-4 tháng. Ở mức độ nặng hơn, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị như đặt vòng nâng âm đạo hoặc phẫu thuật để đưa bàng quang trở lại vị trí bình thường.

Để tránh các bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp lên cơ sàn chậu, bạn không nên ngồi làm việc thời gian quá lâu, cần vận động, đi lại khoảng 2-3 giờ một lần hoặc tập các bài tập của dân văn phòng giúp cơ thể không bị tăng cân quá mức. Ăn nhiều chất xơ, uống đủ nước để tránh táo bón. Tăng sức đề kháng, phòng tránh viêm hô hấp mạn tính. Giữ cân nặng hợp lý để giảm áp lực lên vùng chậu. Không nên làm việc nặng trong thời gian dài, bổ sung thêm nội tiết tố estrogen cho cơ thể nếu đã qua độ tuổi mãn kinh.

TS.BS Lê Phúc Liên

Trưởng đơn vị Niệu nữ

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM