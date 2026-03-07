Nữ bác sĩ thiết kế mô hình thụ tinh ống nghiệm nhận kỷ lục châu Á

Kết thúc ca chọc hút noãn thứ 15 trong ngày, bác sĩ Như từ phòng thủ thuật sang hệ thống lab quan sát quá trình ươm mầm sự sống bắt đầu.

Số noãn và tinh trùng tươi của vợ chồng chị Yến Nhi - Việt kiều Đức, vừa được ThS.BS Giang Huỳnh Như, 46 tuổi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chọc hút và chuyển qua phòng lab lớn ISO 6. Các chuyên viên phôi học tiến hành khâu kế tiếp của quy trình thụ tinh ống nghiệm (IVF) là tạo phôi. Phôi tiếp tục được chuyển vào phòng lab ISO 5 bên trong với camera quan sát liên tục để theo dõi từng tế bào đang phân chia. Mô hình này là hệ thống "lab trong lab", được bác sĩ Như "thai nghén" khi học thạc sĩ Phôi thai học lâm sàng tại Đại học Monash (Australia) năm 2008 và tiên phong xây dựng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Đây cũng là mô hình đầu tiên tại châu Á, được Tổ chức Kỷ lục châu Á (ABR) trao chứng nhận vào tháng 9/2025. "Lab trong lab được thiết kế như tử cung của người mẹ - nơi nuôi dưỡng giao tử và phôi", bác sĩ Như nói.

ThS.BS Giang Huỳnh Như và PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc chuyên môn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (giữa) nhận kỷ lục châu Á cho hệ thống "lab trong lab" tháng 9/2025.

Hơn 17 năm trước, bác sĩ Như quyết định sang Australia học tập. Bác sĩ tự nhận đây là quyết định liều lĩnh song đúng đắn, bởi có thêm hiểu biết toàn diện về lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm. Trong khi bạn đồng môn rèn luyện để trở thành chuyên viên phôi học, bác sĩ Như chọn nghiên cứu toàn diện quá trình vận hành của trung tâm hỗ trợ sinh sản và phòng lab. "Nếu em được thiết kế một phòng lab trong mơ, nó sẽ như thế nào?" - câu hỏi của người thầy giáo đã khơi dậy nguồn cảm hứng mạnh mẽ với nữ bác sĩ người Việt.

Bác sĩ Như chọc hút noãn trước khi chuyển thụ tinh ống nghiệm ở hệ thống "lab trong lab".

Trở về nước, bác sĩ Như cùng êkíp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM xây dựng hệ thống "lab trong lab" hoàn toàn khác biệt với phòng lab thông thường. Các thiết kế, thiết bị, lắp đặt hệ thống lọc khí... trong phòng nuôi cấy phôi đảm bảo tiêu chuẩn sạch tối đa là ISO 5, bao bọc bên ngoài là phòng thao tác giao tử ISO 6. Phòng lab trang bị hệ thống nuôi cấy phôi EmbryoScope Plus tích hợp camera theo dõi động học phôi liên tục, duy trì môi trường nuôi cấy ổn định hơn - điều rất quan trọng trong giai đoạn đầu phôi phát triển. Khi kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đánh giá phôi chuẩn xác, tăng tỷ lệ chọn lọc phôi chất lượng cao. Nhờ đó, thời gian nuôi cấy phôi có thể kéo dài đến ngày 5-6 với hàng trăm tế bào, khả năng làm tổ phát triển thành thai nhi khỏe mạnh cao hơn. Ngoài ra, IVF Tâm Anh còn phát triển đồng thời cả điều trị vô sinh nữ và vô sinh nam, còn phòng "lab-trong-lab" chính là trái tim của trung tâm.

Hệ thống "lab trong lab" gồm lab nuôi cấy phôi tiêu chuẩn ISO 5 đặt bên trong lab ISO 6 thao tác giao tử.

Để triển khai mô hình này, IVF Tâm Anh tập trung vào ba yếu tố: hạ tầng kỹ thuật, hệ thống máy móc đồng bộ và nhân lực vận hành. Các thiết kế, lắp đặt hệ thống khí, trang thiết bị và vật liệu được kiểm tra nghiêm ngặt nhằm bảo vệ phôi và giao tử khỏi tình trạng phơi nhiễm với các yếu tố ngoại cảnh bất lợi. Khó khăn lớn nhất là chi phí đầu tư và vận hành cao, từ thay bộ lọc định kỳ, hiệu chuẩn thiết bị đến giám sát liên tục vi sinh, hạt bụi, nhiệt độ, độ ẩm. Hệ thống còn đòi hỏi nguồn điện ổn định và đội ngũ nhân sự tuân thủ quy trình tuyệt đối. Vượt qua thách thức, hệ thống lab 5 năm liên tiếp đạt chuẩn ISO Class 5 do Viện Pasteur kiểm định.

Chuyên viên phôi học tìm tinh trùng (hình trái) và lọc rửa trứng (giữa) trong phòng lab ISO 6, sau đó theo dõi sự phát triển của phôi được nuôi trong hệ thống Time-lapse tích hợp AI.

Nhờ "lab trong lab", từ năm 2021 đến 2025, hàng nghìn cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn đã có con khỏe mạnh. Các bác sĩ chỉ chuyển một phôi mỗi chu kỳ, giúp giảm tối đa nguy cơ đa thai, hạn chế biến chứng như sinh non, hội chứng truyền máu song thai và nhiều biến chứng thai kỳ nguy hiểm khác. Kết quả có thai cộng dồn trên tất cả nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP HCM trung bình đạt 82,8%, ở nhóm bệnh nhân dưới 28 tuổi lên đến 90,3%, nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần là 72,3%.

Bác sĩ Như gặp lại một bệnh nhân đã điều trị thành công, có con sau 14 năm hiếm muộn.