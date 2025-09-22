Bệnh viện Tâm Anh xác lập kỷ lục châu Á về phòng lab thụ tinh ống nghiệm

TP HCMBệnh viện Đa khoa Tâm Anh được Tổ chức kỷ lục châu Á trao chứng nhận có hệ thống phòng "lab trong lab" thụ tinh ống nghiệm đầu tiên trong khu vực.

Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury, Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings), tại sự kiện hôm 21/9 đã trao cho đại diện Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM bằng chứng nhận kỷ lục Bệnh viện đầu tiên tại châu Á phát triển Hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình 'lab trong lab', ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi. Chứng kiến lễ trao nhận có đại diện Ban lãnh đạo WorldKings, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, cộng đồng Kỷ lục gia - đơn vị sở hữu kỷ lục trên toàn quốc.

Đây là lần đầu tiên một bệnh viện ở Việt Nam xác lập kỷ lục châu Á về hệ thống phòng "lab trong lab" thụ tinh ống nghiệm.

Đại diện Bệnh viện Tâm Anh TP HCM gồm PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn và ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (thứ hai và ba từ phải sang) đón nhận bằng Kỷ lục châu Á. Ảnh: Thanh Luận

Tiến sĩ Chowdhury, Tổ chức Kỷ lục châu Á (ABR), cho biết đã đối chiếu với các hệ thống kỷ lục khác nhằm kiểm tra kỷ lục đó từng được ghi nhận trong Sách kỷ lục Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia hay các quốc gia châu Á khác. Hội đồng cố vấn y khoa gồm các bác sĩ và chuyên gia y khoa tại nhiều quốc gia, bao gồm Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ, Nepal, Bangladesh và một số quốc gia ngoài châu Á như Mỹ, cùng xem xét tất cả bằng chứng và đưa ra quyết định đủ điều kiện công nhận kỷ lục trên.

"Trong bối cảnh nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, Ấn Độ, châu Á cũng như trên toàn thế giới, thành tựu này mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã hội", ông Chowdhury nói, thêm rằng đây là bước tiến vượt trội ở tầm quốc tế trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của Việt Nam.

Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, đại diện WorldKings và Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, cho hay quá trình xác lập kỷ lục này được thực hiện bài bản, khoa học và minh bạch trên các dữ liệu được thu thập độc lập, chi tiết về hệ thống phòng lab phôi học của IVF Tâm Anh TP HCM. Các chuyên gia đã kiểm định chéo nhiều bước, từ thiết kế lab, quy trình vận hành, tỷ lệ IVF thành công, đến các chỉ số an toàn và chất lượng dịch vụ..., đồng thời đối chiếu với tiêu chuẩn quốc tế.

Cận cảnh bên trong hệ thống phòng "lab-trong-lab" tại IVF Tâm Anh TP HCM.

ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc IVF Tâm Anh TP HCM, đề xuất ý tưởng và thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống "lab-trong-lab". Đây là nơi thực hiện các kỹ thuật phức tạp liên quan đến tạo, nuôi cấy phôi, lưu trữ phôi và giao tử (trứng, tinh trùng) quyết định thành công của thụ tinh trong ống nghiệm.

Bác sĩ Như cho biết từ giai đoạn lên ý tưởng xây dựng, thiết kế đến lắp đặt hệ thống khí, trang thiết bị và vật liệu đều rất nghiêm ngặt nhằm bảo vệ phôi và giao tử khỏi tình trạng phơi nhiễm với các yếu tố ngoại cảnh bất lợi. Sàn và trần lắp hệ thống thông khí thẳng đứng từ trên xuống, toàn bộ khí trời phải thông qua các hệ thống lọc và khử mùi này để đảm bảo phôi không bị ảnh hưởng. Lab ISO 5 có các đường hầm nối đến tủ an toàn sinh học cấp 2 bên ngoài. Phôi khi lấy ra từ tủ cấy và đưa vào đường hầm giống như vào một tủ cấy mới, được làm ấm, đảm bảo sạch. Các yếu tố môi trường vi mô nhất như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ và chất lượng không khí, ánh sáng đều được kiểm soát chặt chẽ, tối ưu môi trường nuôi cấy phôi, nhờ đó nâng cao hiệu quả thụ tinh, tỷ lệ phát triển phôi nang, khả năng làm tổ, tỷ lệ có thai lâm sàng và tỷ lệ trẻ sinh sống.

Việc duy trì một phòng lab IVF đạt chuẩn ISO 5 đối mặt nhiều thách thức về vấn đề bảo trì và vận hành, cần giám sát liên tục các thông số môi trường như hạt bụi, vi sinh, áp lực và nhiệt độ, theo bác sĩ Như. Lab yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chuẩn từ phân luồng nhân sự, kiểm soát ra vào, vệ sinh cá nhân cho đến thao tác nuôi cấy. Hệ thống lab ISO 5 phụ thuộc nhiều vào hạ tầng kỹ thuật và nguồn điện ổn định, chỉ cần một trục trặc nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chất lượng môi trường nuôi cấy. 5 năm liên tục, Lab phôi học của IVF Tâm Anh TP HCM được Viện Pasteur công nhận chuẩn ISO Class 5 về chất lượng không khí.

Kết quả có thai cộng dồn trên tất cả nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP HCM tăng dần qua các năm 2021-2024, trung bình đạt hơn 80%. Trong đó ở nhóm bệnh nhân dưới 28 tuổi, tỷ lệ này là gần 87%. Ở nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần, kết quả thành công cộng dồn trung bình gần 72%. 100% trẻ sinh ra từ kỹ thuật IVF tại hệ thống phát triển đúng chuẩn, thậm chí cao hơn chuẩn về thể lực, không có bất thường về sức khỏe, tỷ lệ bệnh vặt ít hơn so với mặt bằng chung của trẻ em Việt Nam.

Chuyên viên phôi học quan sát sự phát triển của phôi qua hệ thống nuôi cấy động học. Ảnh: Thanh Luận

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nhờ công nghệ tương đương nhưng chi phí chỉ bằng 1/3 so với các nước ASEAN, lượng bệnh nhân nước ngoài đến điều trị tại hệ thống ngày càng tăng. Người bệnh chủ yếu từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Australia, Singapore, Philippines..., có xu hướng tăng cao hơn vào các dịp Lễ, Tết.

Hoài Thương