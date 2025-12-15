Nốt ruồi bất thường tiến triển ung thư

TP HCMÔng Dũng, 76 tuổi, xuất hiện nốt ruồi ở vùng má bên phải cách đây ba năm, hai tháng nay loét rỉ dịch, bác sĩ chẩn đoán ung thư da.

BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tổn thương da vùng má phải của bệnh nhân kích thước khoảng 1 cm, bờ gồ ghề, màu đen nhạt, loét trung tâm. Đây là dấu hiệu ung thư tế bào đáy - dạng ung thư da phổ biến ở người lớn tuổi.

Bác sĩ phẫu thuật lấy tổn thương, đồng thời cắt lạnh kiểm tra rìa diện cắt theo phương pháp Mohs. Kết quả cho thấy rìa diện cắt âm tính, bảo đảm khối nghi ung thư đã được lấy trọn. Khuyết hổng sau mổ được che phủ bằng vạt da tại chỗ.

Bác sĩ Huân cho biết kỹ thuật Mohs cho phép kiểm soát chính xác rìa diện cắt ngay trong lúc phẫu thuật. Nhờ cắt lạnh, bác sĩ có thể kiểm tra nhanh xem còn sót tế bào ung thư hay không, đưa ra quyết định phù hợp nhằm lấy trọn khối ung thư đồng thời đảm bảo tối ưu thẩm mỹ, hạn chế sẹo cho người bệnh.

Bác sĩ Huân (giữa) cùng ê kíp phẫu thuật cho ông Dũng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau phẫu thuật, ông Dũng phục hồi tốt, sinh hiệu ổn định. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u ung thư biểu mô tế bào đáy và toàn bộ diện cắt đều sạch, không còn tế bào ung thư. Bệnh nhân cần tái khám nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng, đau nhiều, sốt hoặc chảy máu.

Ung thư biểu mô tế bào đáy phổ biến nhất, thường gặp ở người trung niên hoặc cao tuổi, thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Bệnh tiến triển chậm, ít khi di căn nhưng có thể phá hủy mô xung quanh.

Bác sĩ Huân khuyên người lớn không nên chủ quan với các thay đổi nhỏ trên da như xuất hiện nốt ruồi bất thường, nốt ruồi tăng kích thước nhanh, hình dạng, màu sắc không đồng nhất kèm chảy máu, loét hoặc rỉ dịch lâu ngày không lành. Khi phát hiện nốt ruồi bất thường cần đến bệnh viện để được đánh giá y khoa, xét nghiệm mô bệnh học trước khi can thiệp thẩm mỹ. Ung thư da có thể điều trị triệt căn ở giai đoạn sớm, hạn chế tối đa khả năng tái phát.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi