Nốt đen dưới mi mắt hóa ung thư da

TP HCMBà Phụng, 64 tuổi, có nốt đen dưới mi mắt tưởng viêm da, nay loét được bác sĩ chẩn đoán ung thư da.

Tổn thương dạng sùi - loét của bà Phụng đường kính khoảng 1,5 cm, đã xâm lấn sụn mi dưới. Kết quả giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy bà mắc ung thư biểu mô tế bào đáy (Basal Cell Carcinoma).

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết loại ung thư này ít khi di căn xa nhưng có xu hướng xâm lấn tại chỗ, đặc biệt nguy hiểm khi xuất hiện ở vùng mi mắt. Nếu phát hiện muộn, khối u có thể lan vào sụn mi, nhãn cầu, gây hở mi, loét giác mạc, ảnh hưởng thị lực hoặc biến dạng gương mặt. Người bệnh đái tháo đường type 2 đang điều trị bằng thuốc - yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và chậm lành vết mổ cần được theo dõi đường huyết trước và trong mổ để điều chỉnh thuốc phù hợp, đảm bảo ca mổ an toàn.

Êkíp phẫu thuật cắt vùng tổn thương ở mi mắt và tạo hình bằng vạt tại chỗ cho bà Phụng. Ảnh: Trung Vũ

Kíp mổ cắt bỏ khối u, loại bỏ hoàn toàn mô bệnh nhưng giữ lại tối đa phần sụn mi chưa bị xâm lấn. Theo bác sĩ Tấn, thách thức của ca mổ là loại bỏ ung thư, đồng thời tái tạo mi mắt dưới sao cho bệnh nhân vẫn nhắm - mở mắt bình thường, tránh hở mi (mắt nhắm không kín) sau mổ, ngăn ngừa loét giác mạc.

ThS.BS Trần Nguyễn Nhật Khánh, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết thêm tạo hình mi mắt cần đảm bảo đủ ba lớp cấu trúc nhằm giữ chức năng bảo vệ nhãn cầu đồng thời giữ được đường nét tự nhiên của khuôn mặt. Lớp kết mạc lót bên trong được thay thế bằng niêm mạc môi dưới; phần sụn mi dưới bị ung thư ăn lan được thay bằng sụn vành tai. Bác sĩ trượt da từ vùng thái dương vào (vạt Mustarde) để thay thế phần da bên ngoài.

Hậu phẫu, vết mổ khô, không biến chứng. Bệnh nhân không đau nhiều, không bị hở mi, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Bà Phụng cần tái khám định kỳ để đảm bảo vết mổ lành tốt và phát hiện sớm nguy cơ tái phát. Sau mổ, nếu người bệnh xuất hiện dấu hiệu bất thường như vết loét mới, sưng, chảy dịch, thay đổi màu sắc, ảnh hưởng thị lực, nên tái khám. Người bệnh nên duy trì chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý và bảo vệ vùng mắt khỏi ánh nắng trực tiếp để vết mổ lành nhanh, hạn chế biến chứng.

Bác sĩ Tấn kiểm tra bà Phụng trước khi xuất viện. Ảnh: Trung Vũ

Ung thư da phổ biến, chủ yếu xảy ra ở người lớn tuổi. Bác sĩ Tấn khuyến cáo những người có vết loét lâu ngày không lành hay có mảng da sùi hoặc nổi cục bất thường quanh mắt nên đến bệnh viện khám, đồng thời giảm tiếp xúc ánh nắng trực tiếp, sử dụng kính râm chống UV và mũ rộng vành. Phát hiện, điều trị kịp thời giúp bảo tồn tối đa chức năng cũng như thẩm mỹ vùng mắt.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi