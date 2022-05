Những vấn đề ở mũi gây nhiễm trùng xoang

Các mô phì đại, polyp và lệch vách ngăn mũi có thể khiến cho các xoang dễ bị nhiễm trùng, có thể cần phải phẫu thuật để điều trị.

Viêm xoang xảy ra khi các xoang, hốc trong hộp sọ được lót bằng mô bị tắc hoặc bị viêm. Các hốc xoang tạo ra chất nhầy liên tục. Trong những trường hợp bình thường, chất nhầy từ xoang chảy vào đường mũi hoặc vào phía sau cổ họng. Khi các hốc xoang bị ngăn cách với không khí và không thể thoát ra ngoài sẽ tạo ra một môi trường mà vi trùng có thể sinh sôi và phát triển. Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là những trường hợp viêm xoang cấp tính, tắc nghẽn là do sưng tấy các mô mũi và chất nhầy dư hoặc đặc.

Viêm xoang cấp tính kéo dài bốn tuần hoặc ít hơn. Viêm xoang mạn tính kéo dài từ ba tháng trở lên. Đôi khi viêm xoang mạn tính không phải do chất nhầy mà do mô chặn các hốc xoang và ngăn chúng thoát ra ngoài. Điều này có thể xảy ra bởi vì mô phì đại bất thường, có mô sẹo trong xoang hoặc đường mũi do phẫu thuật hoặc chấn thương, có các khối u bất thường như polyp, các xoang và đường mũi nhỏ.

Khi các xoang tắc nghẽn thường dẫn đến viêm xoang mạn tính hơn là viêm xoang cấp tính và thường phải phẫu thuật để điều trị.

Các mô phì đại

Các cấu trúc trong mũi có thể trực tiếp cản trở sự dẫn lưu bình thường của các hốc xoang. Ngoài ra, vì phía sau cổ họng, mũi, xoang và tai đều thông với nhau nên một số tình trạng, ví dụ như nhiễm trùng tai hoặc có dịch trong tai có thể liên quan đến viêm xoang. Không có gì lạ khi các cấu trúc như adenoids hoặc tua bin trong mũi trở nên to ra và góp phần gây ra bệnh viêm xoang và các vấn đề về tai, mũi hoặc họng khác.

Khi các adenoids to ra, chúng không chỉ làm tắc các xoang mà còn cản trở ống dẫn lưu. Điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng tai hoặc dịch trong tai. Trong trường hợp này, phẫu thuật cắt bỏ phần phụ có thể cần thiết để giải quyết các vấn đề về tai và xoang.

Tua bin là một phần của đường mũi và có tác dụng làm ấm và làm ẩm không khí chúng ta hít thở. Chúng có thể trở nên to ra và có thể phải điều trị bằng thuốc hoặc đôi khi có thể phải phẫu thuật để thu nhỏ. Một số người phát triển một túi khí ở tua bin giữa gọi là concha bullosa có thể khiến họ mắc các bệnh về xoang. Việc sửa chữa các tuabin cần phải phẫu thuật.

Viêm xoang thường gây chảy nước mũi, khiến người bệnh khó chịu. Ảnh: Freepik

Polyp mũi

Polyp mũi có thể góp phần vào sự phát triển của bệnh viêm xoang. Polyp mũi là những khối mô phát triển bên trong mũi và đôi khi cả trong xoang. Chúng không phải là ung thư và thường xảy ra do viêm. Một số nguyên nhân gây ra viêm là do dị ứng, hen suyễn hoặc viêm xoang. Polyp mũi thường được phẫu thuật cắt bỏ nếu chúng không đáp ứng với thuốc. Một số loại ung thư cũng có thể gây ra sự phát triển làm tắc nghẽn các xoang.

Lệch vách ngăn mũi

Vách ngăn bao gồm một phần sụn ở phía trước và một phần xương ở phía sau để phân chia lỗ mũi. Nó thường nằm ở chính giữa nhưng có thể bị lệch sang một bên do dị tật bẩm sinh hoặc chấn thương như mũi gãy. Những người bị lệch vách ngăn rất dễ bị viêm xoang. Tạo hình vách ngăn là một phẫu thuật trong đó các phần bị hư hỏng của vách ngăn được sửa chữa và sau đó vách ngăn được sắp xếp lại.

Di truyền

Sự khác biệt về di truyền có thể khiến một số người dễ bị viêm xoang. Ví dụ, các đặc điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể làm co cứng các cấu trúc trên mặt và khiến các xoang khó thoát dịch hơn. Điều này xảy ra thường xuyên hơn ở những trẻ tự nhiên có xoang và đường mũi nhỏ hơn. Một số dị tật bẩm sinh hoặc hội chứng di truyền ảnh hưởng đến cấu trúc khuôn mặt chẳng hạn như hở hàm ếch và hội chứng Down cũng có thể làm tăng nguy cơ viêm xoang. Tại Mỹ, những bất thường về cấu trúc này thường có thể được khắc phục bằng cách phẫu thuật.

Kim Uyên

(Theo Verywell Health)