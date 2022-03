Những triệu chứng cảnh báo ung thư gan

Vàng da, có khối u ở bụng, đau bụng bên phải, sụt cân không rõ lý do, chán ăn… là triệu chứng cảnh báo ung thư gan, cần thăm khám sớm.

Các triệu chứng của ung thư gan thường là kết quả của tổn thương gan, có thể bao gồm vàng da, đau bụng bên phải hoặc xương bả vai, có khối u ở bụng trên bên phải. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cảnh báo không đặc hiệu chẳng hạn sụt cân, mệt mỏi. Đôi khi các biến chứng của ung thư gan như tắc nghẽn ống mật, thiếu máu, chảy máu là những triệu chứng đầu tiên.

Ung thư gan nguyên phát thường gây ra các triệu chứng tương đối sớm, trong khi ung thư di căn gan (phổ biến hơn nhiều) có thể chiếm một phần đáng kể của gan trước khi phát hiện bệnh.

Giống như nhiều loại ung thư khác, ung thư gan thường có ít triệu chứng trong giai đoạn đầu. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Do chúng thường khởi phát muộn nên ung thư gan thường được phát hiện ở giai đoạn muộn (trừ khi khối u bắt nguồn từ gần ống mật và gây tắc nghẽn sớm).

Dưới đây là một số triệu chứng cảnh báo ung thư gan không nên bỏ qua theo tờ Verrywellhealth.

Khối u ở bụng

Bạn có thể cảm thấy một khối u rất cứng hoặc sưng ở vùng ngay dưới khung xương sườn bên phải. Thông thường, khối này không đau và nếu bị đau, bạn có thể cảm thấy khó chịu hơn ở các khu vực xung quanh khối u. Đôi khi ung thư gan cũng làm cho lá lách to ra, có thể dẫn đến đau hoặc cảm thấy một khối ở bụng trên bên trái.

Đau bụng bên phải

Bạn có thể cảm thấy đau, khó chịu hoặc nhức ở bên phải bụng ngay dưới xương sườn. Cơn đau xảy ra do áp lực của khối u gan lên các cấu trúc hoặc dây thần kinh khác ở vùng này. Bạn hãy hít sâu và ấn nhẹ phía dưới khung xương sườn ở bên phải vì đây là vị trí của gan.

Đau bả vai phải

Đau bả vai có thể là một triệu chứng không rõ ràng của ung thư gan. Khối u có thể kích thích các dây thần kinh báo cho não biết cơn đau xuất phát từ xương bả vai, trong khi cơn đau thực sự đến từ gan. Bạn thường cảm thấy cơn đau ở vai phải, có thể xảy ra ở cả hai bên hoặc đau thể kéo dài đến lưng. Người gặp phải tình trạng này nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào gần đây thì nên đi khám, tầm soát.

Vàng da, mắt

Vàng da và phần lòng trắng của mắt có màu vàng thường dễ phát hiện. Vàng da là hậu quả của tình trạng tắc nghẽn đường mật gây ra bởi khối u. Muối mật trào ngược từ trong đường mật vào các xoang gan, đi vào máu và lắng đọng ở da. Ngoài vàng da, một số người có thể nhận thấy phân có màu nhợt nhạt và hơi trắng (thay vì nâu). Nước tiểu có thể có màu sẫm hơn bình thường, ngay cả khi không bị mất nước.

Da của người mắc ung thư gan bị vàng, trong khi da của người khỏe mạnh thường hồng hào. Ảnh: Shutterstock

Ngứa

Sự tích tụ của muối mật ở da, dẫn đến vàng da, cũng có thể gây ngứa. Nhiều người thường không nghĩ ngứa là một triệu chứng nghiêm trọng nhưng ngứa liên quan đến rối loạn chức năng gan có thể rất dữ dội.

Đầy hơi, khó thở

Chất lỏng tích tụ trong bụng (cổ trướng) có thể là triệu chứng của ung thư gan. Ban đầu, bạn có thể cảm thấy đầy hơi. Theo thời gian, chất lỏng tích tụ trong bụng có thể đẩy lên phổi gây khó thở.

Tăng hoặc giảm cân bất thường

Nếu bạn bị sụt cân không chủ đích và không liên quan đến chế độ ăn uống, tập thể dục thì nên đến gặp bác sĩ. Ngay cả khi bạn không giảm cân nhưng vẫn giảm 5% trọng lượng cơ thể hoặc nhiều hơn trong khoảng thời gian 6-12 tháng cũng cần lưu tâm.

Tăng cân nhanh chóng và đột ngột cũng có thể là triệu chứng của ung thư gan. Điều này thường xảy ra do sự tích tụ nhanh chóng của chất lỏng trong bụng khiến trọng lượng của cơ thể tăng lên.

Chán ăn

Chán ăn có thể xảy ra do nhiều rối loạn nhưng cũng có thể là cảnh báo bạn gặp vấn đề về gan. Điều này có thể đi kèm với cảm giác no rất nhanh, ngay cả khi ăn nhiều bữa nhỏ. Chán ăn, ăn không ngon miệng không chỉ là triệu chứng cảnh báo ung thư gan mà còn do bệnh ung thư khác.

Người bị ung thư gan thường cảm thấy chán ăn, ăn không ngon miệng. Ảnh: Shutterstock

Buồn nôn và nôn

Ở tất cả các giai đoạn ung thư gan, triệu chứng buồn nôn và nôn rất phổ biến. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra cơn buồn nôn, nôn. Nếu xuất hiện tình trạng nạy thì bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra.

Suy nhược cơ thể

Nhiều người bị ung thư gan thường mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Mệt mỏi do ung thư khác với mệt mỏi thông thường và không thể cải thiện sau khi nghỉ ngơi, ngủ ngon giấc. Đôi khi triệu chứng này dễ dàng nhận thấy hơn nếu bạn so sánh tình trạng hiện tại với khoảng 6-12 tháng trước.

Sốt

Một cơn sốt nhẹ nhưng dai dẳng mà không rõ nguồn gốc là triệu chứng khá phổ biến của ung thư gan. Sốt không rõ nguồn gốc là khi sốt kéo dài hơn 3 tuần mà không khỏi.

Các triệu chứng hiếm gặp

Trong một số trường hợp, ung thư gan có thể gây ra các triệu chứng hiếm gặp như phì đại tuyến vú; teo tinh hoàn; lượng hồng cầu tăng cao; lượng đường trong máu thấp (hạ đường huyết) khiến người bệnh choáng váng, ngất xỉu...

Ung thư gan nếu không phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn đến một số biến chứng như thiếu máu, tắc nghẽn ống dẫn mật, canxi trong máu cao... Khi nhận thấy những triệu chứng bất thường, tốt nhất, bạn nên đến bệnh viện thăm khám.

Kim Uyên

