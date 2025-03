Những thực phẩm phòng thoái hóa điểm vàng mắt

Trái cây họ cam quýt giàu vitamin C, còn các loại hạt, cá hồi chứa nhiều omega-3 tốt cho mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thoái hóa điểm vàng do tuổi tác phức tạp, khó điều trị, không thể phục hồi hoàn toàn thị lực đã mất. Song chế độ dinh dưỡng hợp lý góp phần phòng ngừa hoặc làm chậm tiến triển bệnh, duy trì thị lực.

Rau củ chứa hàm lượng vitamin A, C, E dồi dào. Chẳng hạn rau lá xanh giàu lutein, zeaxanthin hỗ trợ bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Cà rốt, khoai lang nhiều beta-carotene (tiền chất của vitamin A) cải thiện thị lực ban đêm. Cà rốt dồi dào beta-carotene giúp mắt điều chỉnh tốt hơn trong bóng tối và bảo vệ giác mạc. Sulforaphane trong bông cải xanh có tác dụng chống viêm, có lợi cho tế bào mắt. Kết hợp đa dạng rau củ trong bữa ăn có thể duy trì thị lực, giảm nguy cơ mắc bệnh mắt.

Các loại hạt cung cấp axit béo thiết yếu, phù hợp cho những người không ăn cá, omega-3 hỗ trợ sức khỏe mắt, giảm viêm. Cụ thể hạt hướng dương có hàm lượng vitamin E dồi dào, một chất chống oxy hóa quan trọng ngăn ngừa tổn thương tế bào mắt, làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Cá béo giàu omega-3, giúp duy trì màng tế bào và hỗ trợ sức khỏe mắt. Dưỡng chất này có tác dụng giảm khô mắt, cải thiện chức năng tuyến meibomian và làm chậm thoái hóa điểm vàng. Mọi người nên bổ sung cá hồi, cá ngừ vào chế độ ăn thường xuyên.

Trái cây họ cam quýt chứa nhiều vitamin C - chất chống oxy hóa quan trọng bảo vệ mắt khỏi tổn thương do gốc tự do. Vitamin C còn duy trì mạch máu khỏe mạnh trong mắt, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Ăn trái cây họ cam quýt có thể duy trì đôi mắt sáng khỏe.

Trái cây họ cam quýt chứa nhiều vitamin C tốt cho mắt. Ảnh: Vy Phan

Các loại đậu giàu kẽm, góp phần bảo vệ võng mạc và duy trì sức khỏe mắt. Chúng là nguồn protein dồi dào, thay thế tốt cho thịt, không chứa chất béo bão hòa và giàu chất xơ, tăng tuần hoàn mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Sản phẩm từ sữa cung cấp vitamin A, kẽm, hai dưỡng chất quan trọng cho mắt. Vitamin A bảo vệ giác mạc, trong khi kẽm hỗ trợ vận chuyển vitamin A từ gan đến mắt, cải thiện thị lực ban đêm, hạn chế nguy cơ đục thủy tinh thể.

Bác sĩ Bình khuyến cáo mỗi người nên chăm sóc mắt hàng ngày. Đeo kính râm hạn chế tác hại của tia UV, kính chống ánh sáng xanh, kiểm tra mắt định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn. Giữ vệ sinh mắt bằng cách rửa tay trước khi đeo kính áp tròng, đeo kính bảo hộ nếu tiếp xúc hóa chất. Hạn chế đeo kính áp tròng quá lâu và áp dụng quy tắc 20-20-20 (mỗi 20 phút cho mắt nghỉ ngơi 20 giây để nhìn một vật cách xa 20 feet, tức 6 m) giảm mỏi mắt, duy trì thị lực khỏe mạnh. Bổ sung thường xuyên các tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ broccophane (bông cải xanh) hỗ trợ tăng cường thioredoxin - loại protein hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, mắt sáng khỏe.

Đình Diệu