Những thực phẩm nên tránh khi cholesterol cao

Người bệnh cholesterol cao không nên ăn thịt xông khói, đồ uống có đường, xúc xích, pizza nhằm tránh nguy cơ tích tụ mảng bám trong động mạch.

Gan tạo ra cholesterol để tổng hợp hormone, sản xuất vitamin, xây dựng màng tế bào. Một số trường hợp cơ thể tạo ra nhiều cholesterol hoặc tiêu thụ thực phẩm làm tăng cholesterol trong máu. Cholesterol cao có thể dẫn đến tích tụ mảng bám trong động mạch, nguy cơ gây bệnh tim, đột quỵ. Dưới đây là những loại thực phẩm mà người cholesterol cao không nên dùng.

Thịt xông khói

Thịt xông khói tác động xấu đến mức cholesterol vì chúng nhiều chất béo bão hòa. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị mỗi người nên hạn chế lượng chất béo bão hòa ăn vào dưới 6% lượng calo hoặc khoảng 13 g mỗi ngày trong chế độ ăn 2.000 calo. Thay thế thịt đỏ bằng protein thực vật có thể giảm cholesterol xấu, cải thiện các yếu tố nguy cơ gây rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim.

Đồ uống có đường

Tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường như soda và nước trái cây có liên quan đến rối loạn lipid máu, tăng lượng cholesterol, chất béo trung tính bất thường trong máu. Thay đồ uống có đường bằng trà đá không đường, nước lọc hoặc các loại trà thảo mộc có lợi cho sức khỏe.

Xúc xích

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một thanh xúc xích heo hun khói dài 6 cm có 1,5 g chất béo bão hòa. Món ăn này cũng chứa nhiều natri, chất béo. Người tiêu dùng nên đọc nhãn thực phẩm, chọn xúc xích ít chất béo, natri và nhiều thành phần tự nhiên hơn.

Pizza

Pizza đông lạnh chứa chất béo không lành mạnh, dễ làm tăng cholesterol. Một khẩu phần pizza phô mai đông lạnh (199 g) có 8,5 g chất béo bão hòa. Người cholesterol cao nên hạn chế món ăn này, tăng cường bổ sung trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt để có nhiều chất xơ, thúc đẩy giảm cholesterol.

Cá chiên

Cá cung cấp nhiều protein lành mạnh, giàu axit béo omega-3, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Cá hấp, nướng có lợi cho sức khỏe. Cá chiên giòn thường nhiều chất béo bão hòa, natri làm giảm lợi ích của chất béo omega-3. Lượng natri nạp vào cao làm tăng huyết áp, theo thời gian, các mạch dễ cứng lại, bị thu hẹp dẫn đến đau tim, đột quỵ. Các hướng dẫn chế độ ăn uống khuyến nghị mỗi người nên hạn chế lượng natri hàng ngày ở mức 2.300 miligam mỗi ngày. Chế biến món chiên bằng các loại dầu tốt cho sức khỏe như đậu nành, ô liu.

Lạm dụng đồ uống có cồn dễ làm tăng mức triglyceride (chất béo trung tính) trong máu, tăng nguy cơ huyết áp và cholesterol cao, đột quỵ. Ngoài chế độ dinh dưỡng, người bệnh nên duy trì thói quen tập thể dục 5 lần một tuần, mỗi lần hơn 30 phút. Kết hợp bài tập aerobic cường độ vừa phải với bài tập sức bền cường độ vừa đến cao. Tập thể dục thường xuyên cũng giúp duy trì cân nặng chuẩn - yếu tố quan trọng để phòng tránh bệnh tim mạch.

Lê Nguyễn (Theo Eat This, Not That)