Những thực phẩm giúp giảm mỡ bụng

Thịt nạc và cá giàu protein, rau củ chứa chất xơ giúp xây dựng một cơ bụng săn chắc, gọn gàng.

Những thực phẩm cung cấp protein, chất xơ, chất béo lành mạnh giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, chống đói, góp phần giảm mỡ bụng. Thực phẩm cũng tối đa hóa mức độ dinh dưỡng đa lượng để ngăn chặn việc lưu trữ chất béo, giảm thiểu lượng đường dư thừa, carbohydrate tinh chế, chất phụ gia dẫn đến viêm, tăng cân, theo Eat this, Not that.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp vitamin B, choline tốt trong chế độ ăn uống. Đây là chất dinh dưỡng thiết yếu được sử dụng để xây dựng tất cả các màng tế bào của cơ thể. Sự thiếu hụt choline có liên quan trực tiếp đến tích tụ mỡ nội tạng, đặc biệt là ở gan. Một trong những lý do khiến những người nghiện rượu nặng phát triển gan nhiễm mỡ là do rượu làm giảm khả năng xử lý choline của cơ thể.

Trái cây màu đỏ

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, một số loại trái cây màu đỏ có khả năng chống béo bụng tốt hơn những loại trái cây khác. Cụ thể như bưởi đỏ ruby, anh đào chua, mâm xôi, dâu tây, táo, dưa hấu, mận, đào...

Dầu ô liu và các chất béo lành mạnh khác

Chế độ ăn dung nạp một lượng vừa đủ chất béo không bão hòa có trong dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt, có thể ngăn chặn sự thèm ăn, giúp bạn cảm thấy no lâu. Một nghiên cứu cho thấy, những người tham gia ăn nửa quả bơ tươi vào bữa trưa báo cáo giảm 40% cảm giác thèm ăn trong nhiều giờ sau đó. Bên cạnh đó, việc tăng lượng axit béo omega-3 sẽ giúp cải thiện trao đổi chất, giảm viêm.

Đậu, gạo lứt, yến mạch và các chất xơ lành mạnh khác

Ngũ cốc nguyên hạt không chứa gluten, tốt cho sức khỏe. Cụ thể hạt quinoa chứa một chất dinh dưỡng gọi là betaine, một loại axit amin có ảnh hưởng tích cực đến đề kháng insulin, chất béo nội tạng.

Bên cạnh đó, nguồn chất xơ phù hợp cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp nuôi khối lượng cơ nạc, tăng cảm giác no. Ngoài việc bổ sung chất xơ, một số loại thực phẩm làm tan mỡ bụng tốt bao gồm đậu, đậu lăng, yến mạch, quinoa. Gạo lứt có chứa magiê và crom - hai chất dinh dưỡng chống lại cortisol, một loại hormone căng thẳng có thể khiến chất béo được lưu trữ xung quanh eo.

Khi bạn ăn protein, cơ thể bạn phải tiêu hao nhiều calo trong quá trình tiêu hóa. Ảnh: Freepik

Protein thực vật bổ sung

Bột protein từ thực vật ít đường, nhiều chất xơ. Một nghiên cứu của Đại học Tampa so sánh protein thực vật với whey cho thấy có hiệu quả như nhau trong việc tăng cường phục hồi, tăng trưởng cơ bắp. Thực phẩm có lượng chất béo lành mạnh. Các protein có nguồn gốc thực vật sẽ cải thiện sức khỏe đường ruột. Nguồn protein từ cây gai dầu, gạo và hạt đậu đều là những lựa chọn tốt.

Thịt nạc và cá

Protein là thành phần tạo nên một cơ bụng săn chắc, gọn gàng. Khi bạn ăn protein, cơ thể bạn phải tiêu hao nhiều calo trong quá trình tiêu hóa. Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy, một bữa ăn giàu protein thay vì carbs làm tăng cảm giác no bằng cách ức chế hormone kích thích đói. Ngoài cung cấp protein, thịt nạc là nguồn chứa choline quan trọng. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy rằng, cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn khi tiêu hóa thức ăn toàn phần so với thức ăn chế biến sẵn.

Rau lá xanh, trà xanh, rau có màu sắc rực rỡ

Thực phẩm có năng lượng thấp như rau quả giúp bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu, giàu chất xơ, góp phần giúp giảm mỡ bụng. Rau giàu polyphenol, vi chất dinh dưỡng giúp kiểm tra chứng viêm do chế độ ăn uống. Các loại rau có lá có lượng đường huyết thấp không làm tăng lượng đường trong máu.

Gia vị

Các loại thảo mộc, gia vị giúp món ăn ngon, chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tổng thể. Ví dụ, hạt mù tạt vàng có hàm lượng cao hợp chất chống ung thư được gọi là glucosinolate; quế có liên quan đến việc cải thiện phản ứng insulin, hợp chất trong nghệ tác động đến hành vi của các gen lưu trữ chất béo, gừng chứa hàm lượng cao chất dinh dưỡng thực vật tăng cường sức khỏe.

Socola đen

Những lợi ích socola đen đa dạng, giúp tinh thần minh mẫn, giảm huyết áp, giảm cảm giác thèm ăn. Vào năm 2018, Đại học Bang Louisiana tiến hành một nghiên cứu, phát hiện ra rằng, các vi sinh vật đường ruột trong dạ dày có men socola giúp cơ thể sản xuất các hợp chất polyphenolic tốt cho tim. Người tiêu dùng tìm loại có hàm lượng cacao từ 70% trở lên.

Lê Nguyễn