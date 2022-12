Những thực phẩm giúp đốt cháy chất béo

Người ăn 3 quả trứng vào bữa sáng giảm được 16% lượng mỡ trong cơ thể so với nhóm ăn bữa sáng với bánh mì.

Một số thực phẩm, đồ uống tự nhiên được chứng minh làm tăng quá trình trao đổi chất, thúc đẩy quá trình giảm béo.

Cá béo

Cá hồi, cá trích, cá mòi, cá thu, các loại cá có dầu khác chứa axit béo omega-3, được chứng minh có tác dụng giảm viêm và nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, axit béo omega-3 có thể giúp giảm mỡ trong cơ thể.

Trong một nghiên cứu kéo dài 6 tuần trên 44 người trưởng thành, những người bổ sung dầu cá giảm trung bình 0,5 kg chất béo và giảm cortisol - một loại hormone gây căng thẳng có liên quan đến việc tích trữ chất béo. Cá cũng là nguồn protein chất lượng cao, tăng cảm giác no hơn, tăng tỷ lệ trao đổi chất nhiều hơn đáng kể so với tiêu hóa chất béo hoặc tinh bột. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên, mỗi người nên ăn 2 khẩu phần cá béo mỗi tuần.

Cà phê

Cà phê là nguồn cung cấp caffein, có thể cải thiện tâm trạng, hoạt động thể chất, tinh thần. Trong một nghiên cứu nhỏ, những người uống caffein một giờ trước khi tập thể dục có thể đốt cháy gần gấp đôi lượng chất béo, có thể tập lâu hơn 17% so với nhóm không uống caffein.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, caffein làm tăng tỷ lệ trao đổi chất lên 3-13%, tùy thuộc vào lượng tiêu thụ, phản ứng của từng cá nhân. Để cơ thể tận dụng lợi ích đốt cháy chất béo của caffein, không có tác dụng phụ tiềm ẩn như lo lắng hoặc mất ngủ, mỗi người nên tiêu thụ không quá 400 mg mỗi ngày (tương đương 4-5 tách cà phê).

Cà phê giúp đốt cháy chất béo. Ảnh: Freepik

Trứng

Các nghiên cứu chỉ ra, bữa sáng có trứng làm giảm cảm giác đói, thúc đẩy cảm giác no trong vài giờ ở những người thừa cân, béo phì.

Trong một nghiên cứu kéo dài 8 tuần ở 21 người đàn ông ăn ít hơn 1.000 calo so với bình thường mỗi ngày, những người ăn 3 quả trứng vào bữa sáng giảm được 16% lượng mỡ trong cơ thể so với nhóm ăn bữa sáng với bánh mì.

Trứng cũng là một nguồn cung cấp protein chất lượng, giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất lên khoảng 20-35% trong vài giờ sau khi ăn. Một trong những lý do khiến trứng gây no có thể là do quá trình đốt cháy calo tăng lên trong quá trình tiêu hóa protein.

Trà xanh

Ngoài việc cung cấp một lượng caffein vừa phải, trà xanh giàu epigallocatechin gallate (EGCG), một chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, giảm mỡ bụng. Trong một nghiên cứu trên 12 người đàn ông khỏe mạnh, việc đốt cháy chất béo trong quá trình đạp xe tăng 17% ở những người uống chiết xuất trà xanh so với những người dùng giả dược.

Mỗi người uống tối đa 4 tách trà xanh mỗi ngày có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, bao gồm khả năng tăng số lượng calo bạn đốt cháy.

Mặt khác, một số nghiên cứu phát hiện rằng trà xanh không ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất hoặc giảm cân. Do sự khác biệt trong kết quả nghiên cứu, tác dụng của trà xanh có thể khác nhau ở mỗi người, phụ thuộc vào lượng tiêu thụ.

Trà ô long

Trà ô long có nhiều lợi ích sức khỏe tương tự như trà xanh nhờ hàm lượng caffein và catechin. Một đánh giá của một số nghiên cứu cho thấy rằng sự kết hợp giữa catechin, caffein trong trà làm tăng lượng calo đốt cháy trung bình 102 calo mỗi ngày.

Các nghiên cứu nhỏ ở nam giới và phụ nữ cho thấy uống trà ô long làm tăng tỷ lệ trao đổi chất, thúc đẩy giảm cân. Hơn nữa, một nghiên cứu cho thấy trà ô long tăng cường đốt cháy calo gấp đôi so với trà xanh.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp đầy đủ chất béo bổ dưỡng, protein, kali và canxi... Nghiên cứu cho thấy, các sản phẩm từ sữa giàu protein có thể thúc đẩy quá trình giảm mỡ, bảo vệ cơ bắp trong quá trình giảm cân, giúp cơ thể cảm thấy no.

Ngoài ra, sữa chua có chứa men vi sinh có thể giúp đường ruột khỏe mạnh, làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, táo bón, đầy hơi.

Sữa chua Hy Lạp đầy đủ chất béo cũng chứa axit linoleic, giúp thúc đẩy quá trình giảm cân và đốt cháy chất béo ở những người thừa cân và béo phì.

Lê Nguyễn (Theo Healthline)