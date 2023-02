Những thực phẩm, đồ uống giảm triệu chứng cảm lạnh

Kiwi, cam, ớt chuông đỏ, uống đủ nước… cung cấp dinh dưỡng, nhiều vitamin C, kẽm, magie… hỗ trợ cơ thể phục hồi do cảm lạnh thông thường.

Nước dùng từ gà là món ăn tốt cho người mắc bệnh cảm lạnh thông thường, được nhiều người biết đến từ lâu. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn duy nhất. Các loại thực phẩm, chất bổ sung và chất lỏng khác có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn để nhanh khỏi bệnh.

Người bệnh cảm lạnh nên ăn các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất như cam, ớt chuông đỏ, rau chân vịt... Nếu bạn bị ốm và chán ăn thì thử bổ sung vitamin C. Cơ thể thường bị mất nước nên uống nhiều nước lọc hoặc canh nóng sẽ rất tốt.

Thực phẩm giàu vitamin C, kẽm, magie

Tiến sĩ, bác sĩ Fred Pescatore (tác giả của cuốn sách bán chạy Feed Your Kids Well tại Mỹ), cho biết, khi có những dấu hiệu cảm lạnh đầu tiên, nhiều người bệnh quan tâm đến chế độ ăn uống với các chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Vitamin và khoáng chất như vitamin C, kẽm, magiê và canxi hỗ trợ người bệnh hồi phục nhanh hơn. Vitamin C và kẽm không giúp bạn hết bệnh, nhưng chúng có thể làm dịu các triệu chứng và đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua.

Lượng vitamin C được khuyến nghị mỗi ngày cho người phụ nữ trưởng thành là 75 miligam (mg) và 90 mg đối với đàn ông. Lượng vitamin C đáp ứng nhu cầu hàng ngày của một quả cam trung bình, một quả ớt chuông đỏ trung bình, tám quả dâu, một bông cải trung bình, hai quả kiwi lần lượt là 130%, 190%, 160%, 220% và 240%.

Cam, kiwi, bông cải xanh, thực phẩm bổ sung... là những nguồn cung cấp vitamin C cho cơ thể. Ảnh: Freepik

Lượng kẽm được khuyến nghị mỗi ngày cho nữ giới ở độ tuổi trưởng thành khoảng 8 mg và 11 mg đối với nam giới. Thực phẩm giàu kẽm như hào (85 g), thịt bò nướng (85 g) và đậu hầm (1/2) cốc cung cấp nhu cầu hàng ngày lần lượt là 493%, 85% và 19%.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng, thiếu magie có thể dẫn đến hệ thống miễn dịch suy yếu. Do đó, cung cấp đủ magie trong chế độ ăn uống có thể giúp bạn chống lại nhiễm trùng. Người phụ nữ trưởng thành được khuyến nghị nên cung cấp đủ 310 mg magie mỗi ngày và đàn ông là 420 mg. Bơ (340 g), bơ đậu phộng (2 muỗng), đậu đen (60 g), rau chân vịt (60 g), hạnh nhân khô (31 g) cung cấp lần lượt là 12%, 13%, 15%, 20% và 20% lượng magie khuyến nghị hàng ngày.

Dùng thực phẩm bổ sung

Người bệnh có thể cảm thấy chán ăn, khiến khó nhận được chất dinh dưỡng cần thiết để phục hồi. Trong trường hợp này, các chất bổ sung có thể là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất. Chế độ ăn uống lành mạnh nên đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất nhưng nếu cần bạn cũng có thể bổ sung các loại vitamin. Một trong những chất dinh dưỡng hỗ trợ phục hồi do cảm lạnh thông thường là vitamin C. Các nghiên cứu nhỏ cho thấy bổ sung quả cơm cháy, nhân sâm và tỏi cho bệnh cảm lạnh thông thường có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và giảm thời gian mắc bệnh.

Uống đủ nước, nước canh và trà không chứa caffein

Hệ thống miễn dịch suy yếu khiến cơ thể khó phục hồi sau khi bị cảm lạnh. Cảm lạnh có thể làm bạn mất nước, cung cấp nước giúp cơ thể chống lại bệnh nhiễm trùng hoặc virus. Người bệnh nên uống nhiều nước mỗi ngày và tránh các chất lỏng gây mất nước như cà phê, rượu. Các chất lỏng như nước canh và trà không chứa caffein là những lựa chọn tốt.

Kim Uyên

(Theo Insider)