Những thực phẩm có hại cho tim ở người sau 50 tuổi

Các loại thịt béo, nước có gas, đồ uống giảm cân, bánh rán là thực phẩm chứa nhiều chất béo không lành mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), 50-60 tuổi thường là giai đoạn cơ thể tích trữ nhiều chất béo, đặc biệt ở vùng bụng. Những người trong độ tuổi này cũng dễ gặp các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim hơn.

Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở nhóm 50 tuổi trở lên.

Thịt béo và đồ chiên

Muốn giữ trái tim khỏe mạnh sau tuổi 50, bạn cần kiểm soát lượng chất béo bão hòa. Nhiều người có thói quen ăn các loại thịt đỏ và đồ chiên nướng. Tuy nhiên, chế độ ăn giàu chất béo bão hòa; ít trái cây, rau củ và chất xơ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Thực phẩm giàu chất béo bão hòa có thể gây tắc nghẽn động mạch, tăng cholesterol xấu, góp phần làm tăng huyết áp. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị hạn chế tiêu thụ thịt trong các bữa ăn ở mức 85 gram (tương đương lòng bàn tay người lớn); cắt giảm mỡ ở các loại thịt; chọn sữa và các thực phẩm từ sữa tách béo, không đường; tăng số lượng trái cây, rau và chất xơ.

Đồ chiên chứa nhiều chất béo không lành mạnh với sức khỏe tim mạch. Ảnh: Freepik

Khoai tây chiên và nước có gas

Khoai tây chiên, nước ngọt, nước có gas chứa nhiều natri, chất béo bão hòa và đường bổ sung có hại cho tim. Đồ ăn nhẹ đóng túi không chỉ có hàm lượng muối rất cao, mà còn làm tăng cảm giác thèm ăn, dẫn đến nguy cơ thừa cân, béo phì.

Trong khi đó, nước có gas chứa rất nhiều đường bổ sung, là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tiểu đường, béo phì và bệnh tim. Bạn có thể chọn giải pháp thay thế lành mạnh hơn như nước lọc có hương vị.

Đồ uống giảm cân

Chuyển từ nước ngọt sang đồ uống giảm cân (được làm ngọt nhân tạo) để cắt giảm lượng calo và đường nghe có vẻ là một bước đi thông minh, nhưng lại phản tác dụng với sức khỏe tim mạch. Theo chuyên gia dinh dưỡng Arika Hoscheit thuộc Paloma Health, đồ uống có đường nhân tạo gây nguy cơ mắc các bệnh về chuyển hóa tim mạch.

Một nghiên cứu trên tạp chí Diabetes Care cho thấy, những người uống soda giảm cân hàng ngày có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn 36%, tiểu đường loại 2 cao hơn 67% so với nhóm đối chứng.

Đồ uống giảm cân không phải là thực phẩm tốt cho tim. Ảnh: Freepik

Hoscheit giải thích vị ngọt nhân tạo của đồ uống ăn kiêng ít calo hoặc không calo khiến cơ thể khó đánh giá mật độ calo, làm tăng cảm giác thèm ăn, phá vỡ hệ vi sinh vật. Điều này có thể dẫn đến cơ thể không dung nạp glucose, tăng cảm giác thèm ăn đồ ngọt và nhiều năng lượng.

Để bảo vệ trái tim, bạn nên uống nước, hạn chế tối đa sử dụng đồ uống có đường nhân tạo. "Giảm lượng soda ăn kiêng có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn, giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện sức khỏe tổng hợp", Hoscheit cho biết.

Bánh rán

Bánh rán không chỉ được chiên ngập dầu, nạp nhiều chất béo không lành mạnh vào cơ thể, mà còn chứa nhiều carbohydrate và đường tinh chế, có thể dẫn đến tăng cân, tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Khi lớn tuổi, khả năng xử lý carbohydrate và đường tinh chế của cơ thể giảm đi, dẫn đến kháng insulin hoặc tiền tiểu đường, các yếu tố gây bệnh tim.

Châu Vũ (Theo Eat This, Not That)