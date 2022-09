Những thói quen, bệnh lý làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng

Uống nhiều rượu, hút thuốc lá, ăn ít rau quả, mắc các bệnh viêm ruột, tiểu đường không kiểm soát có thể làm gia tăng khả năng mắc ung thư đại trực tràng.

Theo Eat This Not That, hầu hết các trường hợp ung thư đại trực tràng bắt đầu dưới dạng các khối u nhỏ, lành tính được gọi là polyp tuyến. Theo thời gian, một số polyp có thể trở thành ung thư. Ung thư đại trực tràng là một trong 10 căn bệnh phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới.

Dưới đây là những thói quen xấu và những bệnh lý làm tăng khả năng mắc căn bệnh này, bạn có thể thay đổi để phòng tránh.

Uống rượu quá mức

Uống rượu làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Bạn càng uống nhiều, nguy cơ càng cao. Nếu nam giới phải uống rượu thì không nên quá hai ly và phụ nữ là một ly mỗi ngày.

Ăn nhiều thịt đỏ và thực phẩm chế biến

Nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng lên khi bạn ăn một lượng lớn thịt đỏ (thịt bò, thịt lợn, thịt cừu) và thịt chế biến (xúc xích, xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội). Không nên ăn quá 85 g thịt đỏ mỗi ngày và tránh các loại thịt đã qua chế biến là một trong những biện pháp phòng bệnh.

Ăn nhiều thịt đỏ, ít rau có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Ảnh: Freepik

Ăn ít trái cây và rau củ

Chế độ ăn ít rau củ quả không có lợi cho sức khỏe. Để giảm khả năng mắc ung thư, bạn nên ăn nhiều loại trái cây và rau quả mỗi ngày. Trái cây và rau củ như bông cải xanh, cải brussel, bắp cải và cải xoăn chứa các chất dinh dưỡng có thể khả năng chống lại ung thư đại trực tràng.

Lười tập thể dục

Tập thể dục có thể giảm nguy cơ mắc các loại ung thư này bằng cách giữ cho cân nặng hợp lý và phòng tránh béo phì. Hoạt động thể chất giúp cơ thể xử lý đường tốt hơn, có thể ngăn ngừa kháng insulin và bệnh tiểu đường type 2. Bởi các tình trạng này có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Bạn nên cố gắng tập thể dục vừa phải ít nhất 30 phút vào hầu hết các ngày trong tuần.

Hút thuốc

Hút thuốc lá gây ra ung thư đại trực tràng bằng cách làm hỏng các tế bào lót ruột kết và trực tràng. Nguy cơ mắc bệnh giảm một nửa ở những người bỏ thuốc lá, ngay cả người đã hút thuốc trong nhiều năm.

Béo phì

Béo phì có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc căn bệnh này, nhất là ở nam giới. Các mô mỡ tạo ra các hormone có thể thúc đẩy sự phát triển của các tế bào ung thư. Giảm cân và duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh.

Bệnh tiểu đường type 2 không kiểm soát

Với người bệnh tiểu đường type 2, nguy cơ bị ung thư đai trực tràng tăng lên. Điều này có thể là do bệnh tiểu đường có liên quan đến béo phì và kháng insulin - cả hai đều là yếu tố nguy cơ của ung thư. Kiểm soát bệnh tiểu đường của bằng chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và dùng thuốc giúp giảm khả năng phát triển khối u ác tính.

Bệnh viêm ruột không được kiểm soát tốt

Viêm ruột là một chứng viêm mạn tính của đường tiêu hóa, có thể làm hỏng lớp niêm mạc của ruột, khiến nó dễ bị ung thư hơn. Người bệnh nên kiểm soát bệnh bằng thuốc và thay đổi lối sống để phòng tránh ung thư đại trực tràng.

Bỏ qua nội soi đại tràng

Nội soi đại tràng có thể giúp sàng lọc, tìm và loại bỏ các polyp trước khi chúng chuyển thành ung thư. Bác sĩ cũng có thể phát hiện sớm ung thư đại trực tràng và điều trị được. Nếu bạn từ 50 tuổi trở lên hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh này thì nên kiểm tra sớm.

Kim Uyên

(Theo Eat This Not That)