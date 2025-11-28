Những thời điểm nên đo huyết áp tại nhà

Người bệnh nên đo huyết áp ít nhất hai lần một ngày vào buổi sáng, tối trước khi đi ngủ để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tăng huyết áp không kiểm soát làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim. Huyết áp thấp dễ gây ngất xỉu, ngã, suy các cơ quan nội tạng. Cả hai tình trạng này có thể cải thiện bằng chế độ ăn uống lành mạnh.

Huyết áp dao động tự nhiên trong suốt cả ngày do các yếu tố như tập thể dục, căng thẳng, lượng thức ăn nạp vào, lượng nước uống, tư thế nằm, khom lưng. Do đó, đo huyết áp vào những thời điểm ngẫu nhiên có thể cho kết quả không nhất quán. Để tối ưu, người bệnh cần đo huyết áp vào những thời điểm nhất định trong ngày, ghi lại các kết quả, cung cấp cho bác sĩ điều trị.

30 phút sau khi thức dậy buổi sáng

Người bệnh nên đo huyết áp lần đầu vào khoảng 30 phút sau khi thức dậy, trước khi ăn uống (đặc biệt là caffeine). Sau một đêm ngủ, cơ thể cần thời gian để điều chỉnh lại các chức năng sinh lý, bao gồm cả huyết áp. Đo ngay lập tức có thể cho ra kết quả không chính xác.

Trước khi đi ngủ

Người bệnh theo dõi huyết áp theo khuyến nghị của bác sĩ nên đo lần thứ hai vào khoảng thời trước khi đi ngủ (hai giờ sau bữa ăn). Điều này giúp phát hiện sớm tình trạng giảm, tăng huyết áp về đêm, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời để ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Lưu ý khi đo huyết áp

Thư giãn: Ngồi im lặng ít nhất 5 phút trước khi đo huyết áp, tránh nói chuyện hoặc cử động trong khi đo.

Tư thế đúng: Ngồi trên ghế, lưng tựa, chân đặt phẳng trên sàn, tay đặt ngang tầm tim trên bàn. Không đo khi nằm, ngồi khom lưng trên giường, ghế sofa.

Kích thước vòng bít: Vòng bít quá nhỏ hoặc lớn có thể cho kết quả đo không chính xác. Vòng bít cần vừa khít với cánh tay trần, cách nếp gấp khuỷu tay khoảng 2-3 cm.

Người bệnh không hút thuốc, tập thể dục, uống rượu, ăn hoặc uống caffeine ít nhất 30 phút trước khi đo. Trường hợp đo huyết áp sau khi tập thể dục, hút thuốc hoặc uống cà phê, kết quả đo có thể cao hơn thực tế. Bắt chéo chân có thể làm tăng chỉ số huyết áp lên nhiều lần, vì vậy nên giữ cho bàn chân đặt phẳng trên sàn.

Đi tiểu: Bàng quang đầy có thể làm tăng huyết áp, tốt nhất nên đo sau khi đi vệ sinh. Thực hiện 2-3 lần đo trong mỗi lần đo để chính xác hơn.

Bạn nên đi khám huyết áp khi huyết áp đo được liên tục cao (từ 140/90 mmHg trở lên, dưới 90/60 mmHg), nhất là khi kèm theo các triệu chứng như đau đầu, đau ngực, khó thở, chóng mặt, hoặc có dấu hiệu của đột quỵ như tê yếu một bên người, nói khó. Ngoài ra, hãy đi khám nếu bạn gặp triệu chứng như đau đầu dữ dội, chóng mặt, khó thở, đau ngực, choáng váng hoặc buồn nôn

Lê Nguyễn (Theo Times of India)